Про дещо забули розповісти: переможець Холостячки натякнув на вагітність Ксенії Мішиної

"Холостячка" Ксенія Мішина зав'язала з холостяцьким життям - актриса віддала своє серце Олександру Эллерту.

Після шоу в своєму мікроблозі актриса подякувала і долю, і команду, яка працювала над проектом. Вона написала, що їй хочеться дуже голосно кричати слова подяки, "щоб вони луною відгукнулися в серці кожного, хто доклав свої зусилля до шоу".

Для тих, хто думав, що проект - суцільна постановка, - черговий доказ щирості почуттів Ксенії: новий знімок, пара пристрасно цілується в інтригуючій позі серед безлічі свічок.

"Знаєш, я завжди мріяла заглянути долі в будиночок і побачити, як саме вона розподіляє ці зустрічі. Прямо як в засніжену хатинку Дід Мороза, щоб доторкнутися до чарівництва.

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Я знаю, що якби я зараз задавала тобі ці питання вголос, ти знайшов би тисячу і один варіант розвитку подій і пару трійку відмінних жартів, над якими ми сміялися, катаючись по підлозі", - написала Мішина.

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Вона нагадала коханому перше побачення. Мішина впевнена, що Олександр весь час відчував її. Вона зізналася, що довго чинила опір, але це було дуже складно, тому що лише почувши голос коханого, ніби хтось виймав чіп з її голови - і вона ставала "опудалом з країни Оз в пошуках мізків".

"А наш перший поцілунок?! Усвідомлений, бажаний, до тремтіння в тілі. Я б все віддала, щоб знову відчути ці вібрації і повна відсутність думок і слів", - зізналася Ксенія.

Вона написала, що це подарунок долі - ось так зустріти людину і раптом усвідомити, що тільки ти і знаєш його.

"Усвідомити, що тільки ми і бачимо один одного об'ємно, а для інших - ніби голограми зображення, пікселі. А разом ми живі, нескінченні, цілі! Не дві половинки одного, а цілих два людини, нарешті! Такий раптовий магніт, дике тяжіння, таке все незрозуміле, але до безумства приємне...", - написала холостячка переможцю шоу.



Мішина Ксенія (фото: instagram.com/misha.k.ua/)

"Я люблю тебе! І хоч ми і сказали ці слова сотню тисяч разів за останні три місяці, вони все так само трепетно відгукуються в мені. Я дякую тобі за те, що проніс усю цю ніжність і близькість через своє життя до зустрічі зі мною.

І давай так і будемо летіти, як зараз! Над планетами і кометами, вивчаючи і випромінюючи тільки наш з тобою космос?!", - завершила свій пост Мішина.

А сам Олександр заінтргував своїх фоловерів фото в сторіс свого Instagram, він запостив знімок, на якому Ксенія виставила живіт, а він його цілує. "Забули розповісти", - написав переможець шоу. Жартує пара або й правда Ксенія вагітна, покаже час.

Правда чи ні - покаже час (фото: instagram.com/ellert_a)

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