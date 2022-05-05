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Перемогли нацистів, переможемо й рашистів: слухайте сильну патріотичну пісню Victoria

Віктор Винник (кадр з відео)
Автор: Lite

Віктор Винник та гурт МЕРІ показали відео на пісню Victoria, яка була написана ще у 2014 році, але зараз набула нових сенсів.

Реліз кліпу відбувся напередодні Дня пам’яті та примирення й дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, у якій Україна постраждала чи не найбільше.

"Здавалося, у XXI сторіччі війна у Європі неможлива, та дата 24.02.2022 перекреслила ці сподівання. Російська Федерація розпочала нову активну фазу окупаційної війни проти України", - коментує Винник.

Уже понад два місяці український народ героїчно боронить свою землю від загарбників.

Разом зі збройним опором повстав й опір культурний. Українські виконавці створили вже сотні пісень на тему цієї війни.

"Victoria - це Перемога, і ми неодмінно відстоїмо свою Незалежність у цій війні. Перемогли нацистів, переможемо й рашистів. Слава Україні! Смерть ворогам!" - каже музикант.

Зауважимо, що днем раніше ще один популярний гурт Цвіт Кульбаби презентував патріотичну пісню, присвячену дітям і сім'ям, які загинули у війні за незалежність.

"24 лютого, коли українські діти бачили кольорові сни, в їхнє життя увірвалась безжалісна війна. Ніхто і не очікував, що це буде геноцид українського народу. Багато людей змушені були покинути свої домівки в пошуках прихистку. Ті, хто не встиг, залишилися в заручниках: їх катували, гвалтували та безжалісно знущались. При спробі втекти їх було розстріляно, тисячі невинних сімей, дітей було вбито російським солдатом. Буча, Ірпінь Гостомель, Маріуполь, Краматорськ та інші міста і села завжди будуть в наших серцях! Перемога прийде ціною життя! Україна була, є і буде вільною та незалежною державою!" - коментують учасники гурту.

Раніше ми писали, що Винник і МЕРІ випустили довгоочікуваний альбом "Так, я з України", до якого увійшли патріотичні пісні львівської команди.

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