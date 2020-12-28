Переможець "Холостячки" відреагував на "вагітне" фото Мішиної: буду любити

Переможець проекту "Холостячка" Олександр Еллерт і Ксенія Мішина з'їхалися буквально відразу після вимкнення камер і відтоді не розлучалися. Пара живе разом, і вони нескінченно щасливі. Про це стало відомо на пост-шоу проекту в минулу п'ятницю, 25 грудня, а трохи пізніше Олександр вирішив заінтригувати шанувальників, опублікувавши в сторіс Instagram "сенсаційне" фото. На знімку обранець актриси цілує її кругленький животик. Шанувальники пари тут же почали радіти, адже вони одразу ж подумали про поповнення в родині. Олександр поспішив пояснити.

На своїй сторінці в фотоблозі Еллерт, сидячи в машині, попросив вибачення у фанів за те, що ввів їх в оману, і розповів, що насправді хотів сказати цим знімком.

"Стоп, стоп, досить! Вибачте, вибачте, але це просто невдалий жарт, просто Ксю показала, що мене чекає трохи далі і чи буду я її любити з таким животом. Ну, звичайно ж, буду!" - запевнив він.

Олександр вибачився за жарт з "вагітністю" Ксенії

Пізніше Олександр опублікував кумедне відео під знаменитий саундтрек з серіалу "Друзі", де разом з Ксенією та усіма учасниками пост-шоу, а також ведучим проекту Григорієм Решетником "увірвався" у кадр.

"Завдяки проекту "Холостячка" я став ще більш щасливим. Якщо подивитися на планету Земля з космосу, то можна побачити звичний земну кулю, а ще ось таке. Спасибі Ксенія Мішиній за те, що не помітила мене на "Інтуїції", а трішки пізніше змогла розгледіти, який я всередині і відчула, як сильно я тебе люблю", - підписав він веселе відео.

Нагадаємо, що раніше фіналіст "Холостячки" Олексій Тригубенко розповів про зміни в житті після шоу.