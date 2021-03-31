Поборола страх: Леся Нікітюк вразила ефектним фотосетом з конем

На знімках теледіва з'явилася в ефектному образі — розкішному червоному платті з глибоким декольте, яке підкреслило її фігуру. Доповнює лук виразний макіяж з акцентом на очі.

Леся невимушено позувала поруч з конем і навіть злегка прилягла на тварину. Як зізналася знаменитість, це коштувало їй чимало сміливості, адже раніше у неї було кілька неприємних інцидентів з кіньми.

Леся Нікітюк влаштувала фотосесію з білим конем (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Якби ви знали, як я боюсь коней...особливо коли стою ззаду. В 15 рочків, осідлала я коня, а той мене скинув! В 18 рочків, годувала кобилу яблучком, та, ледь не відгризла мені руку. Далі була невеличка пауза в моєму спілкуванні з кіньми. В 25 в Болівії, кінь біг за мною, я вже думала рить нору і ховатись. Короче на цьому фото в Єгипті мені прийшлось хряпнуть шампанського "чтобы иметь такой непринуждённый вид", - поділилася Нікітюк.

Знімки зробив фотограф Роман Горбун в готелі в Хургаді, де відпочиває ведуча.

Шанувальники оцінили сміливість Лесі і засипали її компліментами, захоплюючись колоритними фото.