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Поборола страх: Леся Нікітюк вразила ефектним фотосетом з конем

Автор: Lite

Відома телеведуча Леся Нікітюк на відпочинку в Єгипті знялася в яскравій і ефектній фотосесії з білосніжним конем. Зірка зізналася, що насправді дуже боїться коней.

Проте Леді Ле змогла перебороти свій страх і показала результат фотосету у своєму Instagram.

На знімках теледіва з'явилася в ефектному образі — розкішному червоному платті з глибоким декольте, яке підкреслило її фігуру. Доповнює лук виразний макіяж з акцентом на очі.

Леся невимушено позувала поруч з конем і навіть злегка прилягла на тварину. Як зізналася знаменитість, це коштувало їй чимало сміливості, адже раніше у неї було кілька неприємних інцидентів з кіньми.

Леся Нікітюк влаштувала фотосесію з білим конем (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Якби ви знали, як я боюсь коней...особливо коли стою ззаду. В 15 рочків, осідлала я коня, а той мене скинув! В 18 рочків, годувала кобилу яблучком, та, ледь не відгризла мені руку. Далі була невеличка пауза в моєму спілкуванні з кіньми. В 25 в Болівії, кінь біг за мною, я вже думала рить нору і ховатись. Короче на цьому фото в Єгипті мені прийшлось хряпнуть шампанського "чтобы иметь такой непринуждённый вид", - поділилася Нікітюк.

Знімки зробив фотограф Роман Горбун в готелі в Хургаді, де відпочиває ведуча.

Шанувальники оцінили сміливість Лесі і засипали її компліментами, захоплюючись колоритними фото.

  • Красуня
  • Леся Іванівна ви богиня
  • Такий гарний кінь, що неясно, хто красивіше
  • Дуже гарно
  • Шикарно!
  • Неймовірна красуня Ви, Леся!
  • Альо ці фото того вартують!!!
  • Ну так ідеально ж! Клін кліном! Красуня як завжди
  • Як завжди неперевершена
  • Вау, Леся, неймовірна краса
  • Леся, Ви просто шикарно виглядаєте
  • Треба якось приручать. Дуже красиво.

Раніше Леся Нікітюк в крихітному топі заговорила про радикальні зміни у своїй зовнішності.

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Новини України Леся Нікітюкведущая
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