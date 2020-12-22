Поборола страхи і комплекси: Олена Шоптенко показала сміливе домашнє фото

Олена Шоптенко, яка днями відзначає своє 33-річчя, вирішила звернутися до фанатів і підвести підсумки власного року життя. У новому пості танцівниця зізналася, що він, як і у більшості людей, був нелегким для неї. Тим не менш, вона зуміла знайти також і масу позитивних моментів.

"Всі пишуть про те, що 2020 рік був складним і з надією чекають приходу 2021. А я, зізнаюся вам, з величезною радістю закінчую свій 32-ий рік життя, так як він був дійсно складним не тільки через коронавірус і всі його наслідки. Цей рік був для мене повний випробувань і усвідомлень, потрясінь і переживань. І це все точно трохи змінило мене.

Кожен рік в день свого народження я фіксую на папері тези, що приніс мені минулий рік і який стане черговим поповненням в "скарбничку" дорослішання. В цьому році він наступний: "неможливо що-небудь змінити, не почавши з себе". Все, що зовні, залежить від того що всередині. І замість того, щоб битися з вітряними млинами, краще боротися зі своїми страхами і комплексами. Так ось мій 33-ій рік життя буде набагато краще 32-ого, тому що таким я його зроблю сама. А ще сьогодні понеділок, і це значить, саме час почати нове життя і худнути. З днем народження мене!", - поділилася вона.

Альона Шоптенко відзначає день народження (фото: instagram.com/alena_shoptenko)

На знімку дівчина позує у відвертій сукні бежевого кольору з контрастними смугами по краях, яка підкреслила кожен сантиметр тіла зірки. Доповнили аутфіт грубі черевики. Олена стоїть навпроти вікна, посміхаючись в камеру, і виглядає сяючою і щасливою. За таке фото знаменитість отримала масу лайків та коментарів. Прихильники привітали танцівницю, а також зазначили, що з такою розкішною фігурою вона може не думати про схуднення.

Раніше ми писали, що Олена Шоптенко розповіла, що завжди є у її косметичці.