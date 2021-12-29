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"Чому собі відмовляти?" Полякова розговорилася про табу і уподобання в ліжку

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Середа 29 грудня 2021 13:38
"Чому собі відмовляти?" Полякова розговорилася про табу і уподобання в ліжку Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Styler

Маша Єфросиніна і Оля Полякова запустили успішний YouTube-проект "Взрослые девочки", який так полюбився глядачам. За свою шоу співачка і ведуча навіть отримали нагороду.

Телезірка і блогер зізналася, що проект допоміг їй розкріпачити, але ж вона спочатку не вірила в успіх задумки створити жіночий подкаст, але зірковій подрузі вдалося її вмовити, чому Маша тепер невимовно рада.

Так, темою для обговорень у новому випуску, який вже доступний на YouTube, став інтим.

Оля зізналася, що має в ліжку табу, наприклад, анальний секс. Співачка відкрито обговорила і свої уподобання в інтимній сфері.

&quot;Чому собі відмовляти?&quot; Полякова розговорилася про табу і уподобання в ліжку

Оля відкрито і сміливо говорити на сексуальні теми (фото: instagram.com/polyakovamusic)

З'ясувалося, що вона любить займатися любов'ю під час критичних днів. На цей рахунок артистка дала пару рекомендацій, випробуваних на особистому досвіді.

Оля порекомендувала жінкам придбати спеціальну губку, яка вбирає кров'яні виділення, тоді інтимна близькість в період менструації буде більш комфортною.

"Продаються в аптеках спеціальні штучки для занять сексом під час місячних. Це така губка, яка вставляється туди і, будь ласка, ніякої крові. Звичайно, якщо цикл на піку, то я, мабуть, відмовлюся. Але якщо місячні закінчуються, тоді чому собі відмовляти?"- задалася питанням зірка.

Також Полякова зізналася, що любить інтимні втіхи і навіть зробила неоднозначну заяву. Полякова видала неоднозначну фразу: "Я - одержима, розпусна бабища. Так і знайте", - з гумором заявила вона.

Нагадаємо, що Оля Полякова прикрасила обкладинку відомого глянцю і заговорила про джерела щастя.

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Оля Полякова Маша Єфросиніна
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