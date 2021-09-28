Подарунок з бантом на попі: Холостяк 11 звернувся до коханої в особливий день

Іменинник розташувався на набережній річки Ліммат. Він одягнений в затишний спортивний костюм відтінку мокко. До речі, у його коханої точно такий же аутфіт – пара обрала family look.

"Пом'ятий костюм і обличчя, але ще немає відчуття 32... А ще я зустрів тебе, Анна, головний подарунок з бантом на попі. Коротше з днем народження мене, спасибі всім за привітання! Обіймаю міцно, до хрускоту", - звернувся він до всіх, хто залишив для нього теплі слова і побажання в особливий день.

Михайло Заливако зустрів день народження з коханою в подорожі(фото: instagram.com/kanyeeebear)

Анна поспішила привітати Михайла з його особливим днем і запостила в Instagram спільне фото. На знімку бізнесмен обіймає кохану, вони позують на тлі мальовничий швейцарських пейзажів – пара подорожує по країні і змінює міста і локації, щоб насолодитися закордонним подорожжю сповна і подивитися якомога більше пам'ятних місць.

"Сьогодні дуже незвичайний день. І це не тому, що на вулиці хороша погода, не тому що ми в новому місці або в іншій країні! А тому, що сьогодні день народження мого Михайла. Всі мої привітання були сказані йому особисто, підкріплені обнімашками і поцілунками", - написала Анна.

Анна Богдан звернулася до коханого в день його народження (фото: instagram.com/hannastorozhuk)

До привітань дівчини приєдналися друзі пари: дружина екс-холостяка Микити Добриніна і переможниця проекту Дарина Квіткова, а також ведучий реаліті Григорій Решетник з дружиною Христиною.