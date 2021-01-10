Подарунок під ялинку: турецька Роксолана Мер'єм Узерлі захопила мережу знімками з новонародженою донькою

Зірка популярного в Україні турецького серіалу "Величне століття" Мер'єм Узерлі обожнює радувати шанувальників своїми апдейтами в особистому мікроблозі.

Наприклад, вона поділилася з шанувальниками яскравими знімками з пляжного відпочинку. Фотографії з Мальдивів в її Instagram просто підірвали мережу. Тоді помітно схудла Мер'єм продемонструвала фоловерам струнку фігуру в яскравому бікіні.

А тепер у зірки колись улюбленого українцям серіалу нова радість: в період новорічних свят, а саме 7 січня, актриса народила доньку. Можна сказати, що дівчинка стала подарунком мамі "під ялинку".

Радістю Мер'єм поділилася знову-таки у своєму мікроблозі. Знімки мами і новонародженої призвели фанатів у захват.

"І тато, і я такі раді, що ти приєдналася до нашого сімейства! Малятко, це справжнє благословення, що ти тепер з нами. Нехай Бог тебе береже і захищає", - написала актриса під знімками.

Мер'єм Узерлі (фото: instagram.com/meryemuzerlimeryem/)

Шанувальники почали вітати улюблену актрису з материнством, серед коментарів - безліч зворушливих слів від вихідців з СНД, де актрису полюбили за роль Роксолани.

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