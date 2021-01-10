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Подарок под елку: турецкая Роксолана Мерьем Узерли восхитила сеть снимками с новорожденной дочкой

Автор: Lite

Звезда популярного в Украине турецкого сериала "Великолепный век" Мерьем Узерли обожает радовать поклонников своими апдейтами в личном микроблоге.

Например, она поделилась с поклонниками яркими снимками с пляжного отдыха. Фотографии с Мальдивов в ее Instagram просто взорвали сеть. Тогда заметно похудевшая Мерьем продемонстрировала фолловерам стройную фигуру в ярком бикини.

А теперь у звезды когда-то полюбившегося украинцам сериала новая радость: в период новогодних праздников, а именно 7 января, актриса родила дочь. Можно сказать, что малышка стала подарком маме "под елку".

Радостью Мерьем поделилась опять-таки в своем микроблоге. Снимки мамы и новорожденной привели фанатов в восторг.

"И папа, и я так рады, что ты присоединилась к нашему семейству! Малышка, это настоящее благословение, что ты теперь с нами. Пусть Бог тебя хранит и защищает", - написала актриса под снимками.

Мерьем Узерли (фото: instagram.com/meryemuzerlimeryem/)

Поклонники стали поздравлять любимую актрису с материнством, среди комментариев - множество трогательных слов от выходцев из СНГ, где актрису полюбили за роль Роксоланы.

Напомним, Юлия Санина растрогала фанатов новостью о пополнении в семье: наша девочка!

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