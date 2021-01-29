Дуже підходять один одному: Дженніфер Еністон погарнішала і знайшла нового бойфренда

Дженніфер Еністон - рідкісна гостя на просторах інтернета. Актриса завела свою сторінку в мережі Instagram всього пару років назад, і назвати її відвертою не можна. Тим не менше, періодично екс-дружина Бреда Пітта ділиться знімками з робочих проектів а також - зі звичайного життя.

У своєму черговому пості актриса показала підготовку до знімального процесу нового сезону "Ранкового шоу". На фото Дженніфер позує зі своїм стилістом по волоссю Крісом МакМілланом, який подбав про те, щоб Еністон виглядала сяючою та свіжою. Він освітлив волосся на пару тонів, додавши відблиски. Образ володарки однієї з найбажаніших зачісок в світі став більш зухвалим і зорово омолодив.

Новий стиль Дженніфер (фото: instagram.com/jenniferaniston)

Щасливий і квітучий зовнішній вигляд Дженніфер наштовхнув фанатів на думки про зміни в особистому житті актриси. Тим більше що інсайдери стверджують те ж саме. За чутками, голлівудська красуня почала тісно спілкуватися з екс-чоловіком Олівії Уайлд, американським актором Джейсоном Судейкісом. 51-річна Еністон як ніхто інший розуміє 45-річного актора і всіляко допомагає йому пережити розставання. Актриса ділиться своїми перевіреними методами, включаючи медитацію і йогу, а також просто дає Джейсону висловитися.

"Вона стала вірним другом для Джейсона протягом усього цього кошмару. Вони розмовляють і переписуються щодня. Вона ділиться з ним своїми стратегіями виживання, такими як медитація і йога, плюс підбадьорює його. Джен схвильована тим, якими близькими людьми вони стали", - каже наближене до Еністон джерело.

Також інсайдер додав, що зірка відчуває щиру симпатію до чоловіка, що навіть не намагається приховати.

Раніше ми писали, що Дженніфер підозрювали в романі з іншим чоловіком.