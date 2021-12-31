Підкинув мені купу випробувань: Alyona Alyona зробила зізнання про свого бойфренда

Alyona Alyona нещодавно познайомила шанувальників зі своїм коханим - репером і блогером Денисом. Артистка розповіла всі подробиці про знайомство і стосунки з молодим чоловік і зізналася, що вже встигла поспілкуватися з батьками бойфренда.

Напередодні Нового року реперша поділилася теплим святковим фото з Денисом і записала веселе привітання для шанувальників, яке увінчалося в кінці поцілунком.

"2021, що ти наробив! Ти перевернувши моє життя з ніг на голову. Ти підкинув мені купу різних випробувань та життєвих іспитів, але я безмежно!!! вдячна за те, що ти подарував мені кохання всього мого життя. Тепер я можу ділитися своїми почуттями і проживати всі свої події разом", - звернулася Олена до коханого.

Реп-виконавиця підвела підсумки року, що минає і залишила теплі побажання і план щасливих подій для всіх на 2022.

"Крутий рік ... я щиро бажаю, щоб 2022 був ще крутіший для всіх нас. Сьогодні ми з Денисом вітаємо вас вдвох і бажаємо вам:

подвійну дозу щястя

подвійну дозу здоров'я

подвійну дозу найяскравіших емоцій

щоб мрії здійснювалися вдвічі швидше

і працювалося вам вдвічі легше

Любимо вас і дуже міцно обіймаємо!"- звернулася вона до шанувальників.

Alyona Alyona з бойфрендом і його батьками полетіла в Стамбул (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

До речі, від концертів в новорічну ніч Олена відмовилася, і вирушила до Туреччини, в Стамбул зі своїм хлопцем і його батьками. До слова, компанія вже прибула в найбільше турецьке місто і насолоджується місцевими пам'ятками.