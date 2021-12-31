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Підкинув мені купу випробувань: Alyona Alyona зробила зізнання про свого бойфренда

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П'ятниця 31 грудня 2021 17:32
Підкинув мені купу випробувань: Alyona Alyona зробила зізнання про свого бойфренда Alyona Alyona (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)
Автор: Styler

Alyona Alyona нещодавно познайомила шанувальників зі своїм коханим - репером і блогером Денисом. Артистка розповіла всі подробиці про знайомство і стосунки з молодим чоловік і зізналася, що вже встигла поспілкуватися з батьками бойфренда.

Напередодні Нового року реперша поділилася теплим святковим фото з Денисом і записала веселе привітання для шанувальників, яке увінчалося в кінці поцілунком.

"2021, що ти наробив! Ти перевернувши моє життя з ніг на голову. Ти підкинув мені купу різних випробувань та життєвих іспитів, але я безмежно!!! вдячна за те, що ти подарував мені кохання всього мого життя. Тепер я можу ділитися своїми почуттями і проживати всі свої події разом", - звернулася Олена до коханого.

Реп-виконавиця підвела підсумки року, що минає і залишила теплі побажання і план щасливих подій для всіх на 2022.

"Крутий рік ... я щиро бажаю, щоб 2022 був ще крутіший для всіх нас. Сьогодні ми з Денисом вітаємо вас вдвох і бажаємо вам:

  • подвійну дозу щястя
  • подвійну дозу здоров'я
  • подвійну дозу найяскравіших емоцій
  • щоб мрії здійснювалися вдвічі швидше
  • і працювалося вам вдвічі легше

Любимо вас і дуже міцно обіймаємо!"- звернулася вона до шанувальників.

Підкинув мені купу випробувань: Alyona Alyona зробила зізнання про свого бойфренда

Alyona Alyona з бойфрендом і його батьками полетіла в Стамбул (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

До речі, від концертів в новорічну ніч Олена відмовилася, і вирушила до Туреччини, в Стамбул зі своїм хлопцем і його батьками. До слова, компанія вже прибула в найбільше турецьке місто і насолоджується місцевими пам'ятками.

До речы, Alyona Alyona стала жертвою кишенькових злодіїв і прокоментувала неприємний інцидент.

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Alyona Alyona
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