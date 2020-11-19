Схожа на молодшу дочку: Лілія Ребрик шокувала фанатів натуральною красою

Лілія Ребрик показала, як виглядає на зйомках

Лілія Ребрик нещодавно поділилася з фанатами сімейним відео, щаслива мама з двома лапочка-доньками ліплять на кухні печиво. А ось на карантин вихідного дня ведуча вирішила підтримати ресторанний бізнес - і замовила частування для всієї своєї численної сім'ї на будинок, так що стояти біля плити в цей вечір не довелося.

А зараз Лілія повернулася до роботи. Лілія показала, як виглядає на бекстейджі: на селфі у ведучої мінімальний макіяж, вона ніжно посміхається. Фани в захваті від того, яка свіжа Лілія з самого ранку - і порівняли її з молодшою дочкою в коментарях.

Краса - в хорошому настрої (фото: instagram.com/liliia.rebrik/)

"Молодша донечка на Вас дуже схожа!", "Дуже Красива", "Ви дуже мила", "А ви як завжди прекрасна", "Шикарна жінка", - посипалися компліменти на зірку.

Нагадаємо, нещодавно Лілія Ребрик зворушила фанатів особистою історією про чоловіка - все вийшло так, як повинно було. Ведуча поділилася, як вона з чоловіком хотіла подати заяву на розпис і вибрала дату, але одного разу, гуляючи по Києву вечерком, вирішила не чекати її - і стали чоловіком і дружиною "тут і зараз".