ru ua
News Вибори 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Схожа на молодшу дочку: Лілія Ребрик шокувала фанатів натуральною красою

Новость на русском → Четвер 19 листопада 2020 12:05
Схожа на молодшу дочку: Лілія Ребрик шокувала фанатів натуральною красою Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik/)
Автор: Lite

Лілія Ребрик показала, як виглядає на зйомках

Лілія Ребрик нещодавно поділилася з фанатами сімейним відео, щаслива мама з двома лапочка-доньками ліплять на кухні печиво. А ось на карантин вихідного дня ведуча вирішила підтримати ресторанний бізнес - і замовила частування для всієї своєї численної сім'ї на будинок, так що стояти біля плити в цей вечір не довелося.

А зараз Лілія повернулася до роботи. Лілія показала, як виглядає на бекстейджі: на селфі у ведучої мінімальний макіяж, вона ніжно посміхається. Фани в захваті від того, яка свіжа Лілія з самого ранку - і порівняли її з молодшою дочкою в коментарях.

Схожа на молодшу дочку: Лілія Ребрик шокувала фанатів натуральною красоюКраса - в хорошому настрої (фото: instagram.com/liliia.rebrik/)

"Молодша донечка на Вас дуже схожа!", "Дуже Красива", "Ви дуже мила", "А ви як завжди прекрасна", "Шикарна жінка", - посипалися компліменти на зірку.

Нагадаємо, нещодавно Лілія Ребрик зворушила фанатів особистою історією про чоловіка - все вийшло так, як повинно було. Ведуча поділилася, як вона з чоловіком хотіла подати заяву на розпис і вибрала дату, але одного разу, гуляючи по Києву вечерком, вирішила не чекати її - і стали чоловіком і дружиною "тут і зараз".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу Лілія Ребрик красота ведущая
Скандали тижня
Скандали тижня
Танці з зірками: інтриги шоу
Танці з зірками: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
NEWS
У Зеленського відреагували на обшуки в музеї Революції Гідності
Дмитро Левицькийредактор стрічки новин У Зеленського відреагували на обшуки в музеї Революції Гідності