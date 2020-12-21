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Поки, пісочок, привіт, ялинка: Джамала шокувала шанувальників своєю вишуканою сукнею

Новость на русском → Понеділок 21 грудня 2020 17:01
Поки, пісочок, привіт, ялинка: Джамала шокувала шанувальників своєю вишуканою сукнею Джамала (instagram.com/jamalajaaa/)
Автор: Lite

Джамала любить дивувати. То в чалму зі спортивним костюмом одягнеться і кісок наплете. То полетить посеред зими в жарку країну, прихопивши синів та батька. Зірка так часто постила знімки з Єгипту, що всі вже забули, як співачка виглядає, коли вона нафарбована і вбрана.

І ось, новий шок: Джамала стоїть перед своїми шанувальниками в стильному довгому платті з розрізами на плечах. Укладка, макіяж, співачка виглядає так, ніби збирається на світський раут. Джамала навіть взула взуття на підборах! Як пояснила співачка, це "святкова Джа".

Також порадувала шанувальників ялинкою: Джамала стоїть біля гарно вбраного деревця - разом зі скляними іграшками тут висять милі плюшеві звірята, банти і, звичайно, ліхтарики.

"А-а-а-а! Злякалися, що я залишуся в Єгипті? Ні!! Пока, косички, чалмушки, пісочок! Ялинка вбрана. Настрій заряджається. Люблю вас", - написала співачка фанатам.

Поки, пісочок, привіт, ялинка: Джамала шокувала шанувальників своєю вишуканою сукнеюПоки, пісочок, привіт, ялинка: Джамала шокувала шанувальників своєю вишуканою сукнеюДжамала готова прощатися з 2020-му (фото: instagram.com/jamalajaaa/)

Фанати засипали співачку компліментами, заявивши, що в "цьому вбранні вона прекрасна, як ніколи".

Нагадаємо, що раніше Джамала захопила фанатів знімками з відпочинку. Джамала весело провела час на пляжі в компанії свого батька і синів. Сонце, солона вода, пісок, екскурсії - незабутнє тепле літо посеред зими.

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