Здалося, що Тарабарова: Оля Полякова кардинально змінила колір волосся

Оля Полякова встигає і виступати, і з дітьми веселитися, нещодавно співачка показала Instagram, як вона проводить час зі своїми доньками, всі дружною жіночою компанією відправилися на шопінг.

А ще Оля бере участь у різноманітних шоу, де змінює свій звичний образ блондки, що призводить своїх шанувальників в шок. Так, під час участі в проекті "Маска" на каналі "Україна" співачка перетворилася в... "руду бестію". Судячи з коментарів під знімком, який вона запостила у своїй соцмережі, фанати подумали, що це Світлана Тарабарова.

Оля Полякова любить здивувати (фото: instagram.com/polyakovamusic/)

"Спочатку Тарабарова здалася", "Надія, що "Маска" реально буде крутий...", "Ось це вогонь!", - написали фанати під фото Полякової.

Нагадаємо, що ще одна улюблениця українських глядачів теж візьме участь у цьому шоу. Настя Каменських стане в проекті... зоряним детективом. Співачка зізналася, що вона рада стати частиною такого оригінального шоу. Зірка вірить, що її професійний досвід і хороша інтуїція допоможуть їй у "зоряному розслідуванні".