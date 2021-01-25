Потрібні навіть взимку: нутриціолог розповіла, чим корисні заморожені ягоди

Перепади настрою і понижена енергетика особливо сильно відчуваються в холодний сезон. Але нутриціології давно знайшли підказку, як можна з цим впоратися за допомогою їжі.

Надя Андрєєва перерахувала продукти, які, при щоденному вживанні, знизять вірогідність сезонних депресій.

Також Андрєєва нагадує: не варто забувати про користь зелені навіть у холодний сезон, а також вона додала, фрукти, овочі і ягоди теж потрібні організму круглий рік. На цей раз мова піде саме про ягодах. Надя Андрєєва з сім'єю (фото: instagram.com/happynadyaz)

"Чим корисні ягоди, навіть заморожені?

Всі підходи до харчування: веганські, вегетаріанський, низковуглеводний, аутоімунний і багато інших - мають одну загальну рекомендацію: додайте в свій раціон ягоди насичених кольорів.

Причина в тому, що ягоди багаті вітамінами, флавоноїдами, поліфенолами, антиоксидантами, які підтримують здоров'я, допомагають боротися із запальними процесами і передчасним старінням. Ягоди, особливо малина і чорниця, містять клітковини майже стільки ж, скільки і бобові, але при цьому набагато м'якше впливають на ШКТ. Також ягоди містять набагато менше цукру, ніж багато фруктів і більше клітковини. За рахунок цього ймовірність того, що ви отримаєте різкий стрибок рівня цукру в крові, набагато менше. Поліфеноли в ягодах - це речовини, які забарвлюють ягоду в яскраві кольори, часто підтримують протизапальні процеси і наш імунітет. За щільності поживних речовин дикі ягоди набагато перевершують ягоди, вирощені на великих фермах. Тому по можливості включайте дикі ягоди під час сезону - ваш організм вас віддячить. Зараз ще не сезон для ягід, але в магазинах зазвичай є вибір заморожених. Сміливо включайте заморожені ягоди в раціон, як спосіб підтримати імунітет саме в холодну пору року. Регулярне використання ягід у харчуванні підтримує серцево-судинну систему і захищає її від окислювального стресу, знижує тиск і знижує рівень запальних агентів в крові, зменшує ризик розвитку діабету другого типу та підтримує здоров'я мозку і очей. Якщо ви купуєте заморожену ягоду, важливо пам'ятати, що іноді заморожені ягоди можуть бути носіями деяких вірусів і тому їх важливо правильно розморозити. Бажано або прокип'ятити ягоди протягом 2 хвилин, або приготувати їх при температурі 90 градусів протягом 5 хвилин. Таким чином ви убезпечите себе. Так, частково вітамін С руйнується, але і залишиться багато корисних речовин, які не руйнуються внаслідок впливу температури", - розповіла Надя.

Нагадаємо, фахівець з харчування розповіла, що зелень корисно їсти цілий рік: читайте, як правильно її зберігати вдома.