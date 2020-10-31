ru ua
News Вибори 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Санта Дімопулос зробила зізнання про інтим з чоловіком і свої заборонені задоволення

Новость на русском → Субота 31 жовтня 2020 11:07
Санта Дімопулос зробила зізнання про інтим з чоловіком і свої заборонені задоволення Санта Дімопулос (фото: instagram.com/santadimopulos)
Автор: Lite

Санта зважилася на особисті зізнання

Санта Дімопулос – яскрава і ефектна фаворитка "Танців з зірками 2020". Вона жодного разу не потрапляла в зону ризику, зате впевнено очолює турнірну таблицю, з ефіру в ефір демонструючи майстерність на головному майданчику країни. Екс-"віагрянка" у бліц-інтерв'ю виданню "Таблоїд" розповіла, на які жертви їй доводиться йти через участь в шоу і як це відбивається на інтимного життя знаменитості, а також зробила ряд особистих зізнань.

Так, заборонені задоволення для Санти – це солодощі. Вона не уявляє свого життя без посмішки і телефону.

Найбільше досягнення знаменитості в житті – діти. І якби можна було повернутися в минуле і знову пережити один з моментів, то це було б народження доньки Софійки.

Санта Дімопулос зробила зізнання про інтим з чоловіком і свої заборонені задоволення

Санта Дімопулос обожнює чоловіка і дітей (фото: instagram.com/santadimopulos)

"Все можливо, якщо прислухатися до себе, жити усвідомлено, не здаватися, багато працювати і не звертати з шляху", - ділиться своїм кредо і життєвим уроком Санта і зізнається, що вона "достигатор" - ставить цілі і прагне до них.

Екс-"ВІА Гра" також зробила ряд особистих і навіть інтимних зізнань. Наприклад, вона відверто заявила, що через участь в "Танцях з зірками" не може займатися сексом з чоловіком так часто, як їй хотілося б.

"Чекаю закінчення "Танців..." - зізналася вона і додала, що кращої поцілунок у неї був з коханим чоловіком.

Нагадаємо, що раніше Санта Дімопулос підкорила фото з дітьми і зізнанням про сина-іменинника.

До речі, Санта Дімопулос заявила, хто переможе "Танцях з зірками 2020".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу Танцы со звездами Санта Димопулос
Скандали тижня
Скандали тижня
Танці з зірками: інтриги шоу
Танці з зірками: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
NEWS
Європарламент підтримав пропозицію Зеленського щодо звільнення суддів КСУ
Дмитро Левицькийредактор стрічки новин Європарламент підтримав пропозицію Зеленського щодо звільнення суддів КСУ