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Повністю гола Ешлі Грем показала целюліт і зайві кілограми: я люблю себе такою

Новость на русском → США, Понеділок 18 січня 2021 19:27
Повністю гола Ешлі Грем показала целюліт і зайві кілограми: я люблю себе такою Ешлі Грем (фото: instagram.com/ashleygraham)
Автор: Lite

Ешлі Грем ніколи не була скромною дівчиною: модель прославилася своїми пишними формами і не прагнула відповідати нав'язаним ідеалам. 33-річна знаменитість звикла шокувати публіку сміливими фото, де показує правдиву картину. Ніякої ретуші целюліту і складочок. Тільки реальні параметри і краса тіла як вона є.

Ешлі в новому ролику (відео: instagram.com/ashleygraham)

Новий пост в такому дусі модель показала днями. Молода мама демонструє короткий ролик, на якому позує повністю голою. Її тіло прикрашають тільки аксесуари: стильне кольє у вигляді ланцюжка з підвіскою, а також сережки. Волосся Грем уклала в гладку зачіску. Ешлі сидить таким чином, щоб добре було видно її розкішні стегна, а також пишні груди. При цьому целюліт і складочки вона не стала ретушувати.

"Я люблю себе, не кожен день, але більшість. У будь-якому випадку...", - написала зірка. Зрозуміло, у відповідь вона почула масу приємних слів. Фанати запевняють дівчину, що вона ідеальна. Багато з них просять її і далі показувати, як потрібно ставитися до свого тіла, а також дякують за мотивацію залишатися вірними собі.

Раніше Ешлі показала, як вони з чоловіком проводять своє дозвілля.

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