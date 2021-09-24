Повністю на твоєму боці: Дантес розкрив секрети довгого сімейного життя з Дорофєєвою

Він видав сімейні таємниці і відкрив завісу над приватним життям з дружиною. У артиста це вийшло у властивій йому манері - зворушливо і кумедно одночасно.

Він супроводив свій лонгрід спільним фото пари, на якому вони сидять поруч і посміхаються в камеру. Вова і Надя утеплилися, адже знімок був зроблений на київському "Кураж Базар", а погода в столиці залишає бажати кращого.

Надя і Вова цього року відзначили 6-ту річницю весілля (фото: instagram.com/vladimirdantes)

"Що таке тривалі відносини? Це коли ти знаєш, що якщо вона кличе тебе кудись, краще скласти їй компанію. Вона не просто з пристойності кличе, а дійсно хоче провести з тобою час. Тільки не (як зазвичай) вдома. Якщо тобі все ж дуже лінь або ти втомився, скажи заповітне: "Відірвися за нас двох. Я чую, як хочеться тобі увірватися, я повністю на твоєму боці", - перерахував переваги Дантес.

Ще один явний плюс стабільних довгих відносин - couple look, не змовляючись. "До речі, ти і зовні стаєш дуже схожий на партнера. Як в тому фільтрі, де можна побачити себе дитиною, старим або дівчиною. Дивіться на наш колір волосся. Я був завжди чорним", - зробив ремарку Вова і навів незаперечний аргумент.

Надя і Вова завжди насолоджуються спільним дозвіллям (фото: instagram.com/vladimirdantes)

За словами Дантеса, тривалі відносини - це звертати увагу не тільки на красу один одного, а помічати, які красиві пари знаходяться поруч. Він зазначив, що такі люди приваблюють не сексуально, а як картинка в Pinterest – хочеться брати на замітку побачене і відзначати для себе "фішки".

"Тривалі стосунк - прийти на jazz концерт і озвучувати думки музикантів. Думати, які у них долі. Кого тримають силою, хто взагалі мріяв про кар'єру будівельника, хто забув погодувати кота. І головне - намагатися стримати свій сміх. Тому що смішно тільки вам двом. А навколо у всіх вже палець напоготові, який в будь-яку секунду підлетить до губ і вони вимовлять заповітне "Ччччч", - описав кумедны моменти артист.

Під постом чоловіка написала Надя Дорофєєва, яка уважно прочитала текст і задала Вові питання: "А чого я руда?". Її чоловікові довелося уточнити:"шатенка".