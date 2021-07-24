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"Половинки одного космосу": Осадча і Горбунов в total white зворушили безхмарним щастям

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Субота 24 липня 2021 15:28
"Половинки одного космосу": Осадча і Горбунов в total white зворушили безхмарним щастям Катя Осадча та Юрій Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Ольвія Агаркова

Катя Осадча та Юрій Горбунов очікують поповнення в родині – ведучі вдруге стануть батьками, а теледіва – багатодітною мамою, адже вона ще виховує сина Іллю від першого шлюбу. Незважаючи на цікаве положення, Катя активно працює і знімається, а її люблячий чоловік намагається бути поруч, опікати і підтримувати кохану. Пара з'явилася разом на концерті "Вечір прем'єр. Літня серія".

Шоумен опублікував романтичне фото з дружиною в Instagram.

Щасливі Катя і Юрій обіймаються і посміхаються в камеру. Катя зключила чоловіка в обійми і міцніше притиснулася до нього. Подружжя позуює в парних total white образах.

&quot;Половинки одного космосу&quot;: Осадча і Горбунов в total white зворушили безхмарним щастям

Юрій і Катя позували в обнімку (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Катя блищала на публіці в білосніжній легкій шовковій сукні вільного крою з асиметричним рюшем від українського дизайнера Ельвіри Гасанової. Декольте зірки прикрашала витончена боді чейн, інкрустована камінням - трендовий аксесуар спускається на плечі і робить образ більш витонченим.

&quot;Половинки одного космосу&quot;: Осадча і Горбунов в total white зворушили безхмарним щастям

&quot;Половинки одного космосу&quot;: Осадча і Горбунов в total white зворушили безхмарним щастям

&quot;Половинки одного космосу&quot;: Осадча і Горбунов в total white зворушили безхмарним щастям

Катя Осадча блищала в об'ємній шовковій сукні (фото: instagram.com/kosadcha)

Фірмова фішка Каті -капелюшок - стала прекрасним доповнення до total white-луку блискучої знаменитості. Освіжаючий легкий макіяж довершив святковий образ теледіви.

Під знімком романтичних Каті і Юрія з'явилося чимало захоплених коментарів.

  • Юра молодець. Серцем побачив в Каті чудову жінку і маму
  • Ви, як завжди, чудові
  • Ви наш позиив
  • Наше сузір'я
  • Яка красива і щаслива пара
  • Ви прекрасні
  • Які ж ви чудові
  • Милота
  • Ви вау, чарівні
  • Ви дві прекрасні половинки одного чудового космосу

Нагадаємо, що раніше Катя Осадча зворушила мережу фото з молодшим синочком Іваном на яхті.

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