Отримувала погрози від його дружини: Оля Цибульська розкрила правду про стосунки з DZIDZIO

Відзначимо, що відверті спільні кліпи Цибульської і Дзідзьо викликали ревнощі у його дружини.

Цибульська ж зазначила, що їй не зрозуміло, як вона її ревнувала до чоловіка - як жінка або як артистка.

"Слава, ти точно дивишся це інтерв'ю, і якщо ти думаєш, що я дуетом "Цьомаю" і "Киця" забрала у тебе славу, яка повинна була належати тобі, я тобі пропоную допомогу. Я напишу пісню, я знаю як це робиться, і запишемо дует", - звернулася до співачки Оля.

Оля Цибульська та Дзідзьо пов'язані робочими відносинами (фото: instagram.com/cybulskaya)

Також Цибульська прокоментувала схожість свого сина Нестора з Дзідзьо і твердо заявила, що ніяких відносин, крім робочих, з ним не було, і він не є батьком її дитини.

"Мені здається, що б я зараз не сказала, все одно всі скажуть що я повія, розлучниця. Що я влізла в сім'ю і народила Дзідзьо сина. Тому ні, нічого у нас з Дзідзьо не було, син не від нього. Дзідзьо не батько Нестора. Я про це говорила тисячу разів ", - зазначила артистка.

Оля Цибульська одна ростить сина Нестора (фото: instagram.com/cybulskaya)

Також Оля зізналася, що в якийсь момент отримувала погрози в мережі і натякнула, що вони були пов'язані зі Славою.

"Я навіть в якийсь момент почала отримувати погрози різні в смс, в соцмережах, там була помста кланами, родичі родичів, подруги подруг, нові сторінки з нулем підписників. Коли це все звалилося мені на голову, я спеціально в інтерв'ю говорила, ми з кумом, але це ніяк не зупиняло цю хвилю погроз", - поділилася співачка.

Ольга Цибульська розповіла, як вона ставиться до розлучення Дзідзьо (відео: Youtube)

Відзначимо, що зараз колишня дружина DZIDZIO Ярослава Хома розвиває свою кар'єру під сценічним псевдонімом Slavia. У шлюбі вони прожили 20 років.