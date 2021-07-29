Напівгола на балконі: Настя Каменських засвітила апетитні сідниці в стрингах
Українська співачка Настя Каменських побалувала своїх фанатів новими пікантними фото. Зараз артистка знаходиться в Туреччині, де дала виступ в одному з готелів. Вранці зірка влаштувала гарячу фотосесію на балконі в одній білизні.
Відверті кадри були опубліковані в Instagram виконавиці.
Настя позувала на балконі свого номера в чорній нижній білизні, з розпщуенним волоссям і без макіяжу. Вона приймала спокусливі пози, демонструючи свою соковиту фігуру у всій красі.
На одному з фото зірка і зовсім повернулася спиною до камери, засвітивши апетитні сідниці в стрінгах.
Настя Каменських влаштувала відверту фотосесію в білизні (фото: instagram.com/kamenskux)
"Good morning, нехай ваш день буде сьогодні такий же медовий, як мій світанок", - побажала шанувальникам Каменських.
Гарячі кадри припали до смаку фоловерам співачки і вони залишили чимало захоплених слів у коментарях.
- Ось це фігура
- Соковита
- По-моєму, Настя трохи поправилася
- Шикарна
- Красуня
- Ви прекрасні
- Настя класна! Молодець!
- Ну що за шикарна жінка
- Тонка талія, дуже жіночно
- Смачна
- Ти ідеальна
- Настя, як завжди гаряче
- Богиня
- Пощастило Потапу
Нагадаємо, раніше грайлива Настя Каменських повністю оголилася в басейні у своєму заміському будинку.