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Напівгола на балконі: Настя Каменських засвітила апетитні сідниці в стрингах

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Туреччина, Четвер 29 липня 2021 12:34
Напівгола на балконі: Настя Каменських засвітила апетитні сідниці в стрингах Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: RBC.UA

Українська співачка Настя Каменських побалувала своїх фанатів новими пікантними фото. Зараз артистка знаходиться в Туреччині, де дала виступ в одному з готелів. Вранці зірка влаштувала гарячу фотосесію на балконі в одній білизні.

Відверті кадри були опубліковані в Instagram виконавиці.

Настя позувала на балконі свого номера в чорній нижній білизні, з розпщуенним волоссям і без макіяжу. Вона приймала спокусливі пози, демонструючи свою соковиту фігуру у всій красі.

На одному з фото зірка і зовсім повернулася спиною до камери, засвітивши апетитні сідниці в стрінгах.

Напівгола на балконі: Настя Каменських засвітила апетитні сідниці в стрингахНапівгола на балконі: Настя Каменських засвітила апетитні сідниці в стрингахНапівгола на балконі: Настя Каменських засвітила апетитні сідниці в стрингах

Настя Каменських влаштувала відверту фотосесію в білизні (фото: instagram.com/kamenskux)

"Good morning, нехай ваш день буде сьогодні такий же медовий, як мій світанок", - побажала шанувальникам Каменських.

Гарячі кадри припали до смаку фоловерам співачки і вони залишили чимало захоплених слів у коментарях.

  • Ось це фігура
  • Соковита
  • По-моєму, Настя трохи поправилася
  • Шикарна
  • Красуня
  • Ви прекрасні
  • Настя класна! Молодець!
  • Ну що за шикарна жінка
  • Тонка талія, дуже жіночно
  • Смачна
  • Ти ідеальна
  • Настя, як завжди гаряче
  • Богиня
  • Пощастило Потапу

Нагадаємо, раніше грайлива Настя Каменських повністю оголилася в басейні у своєму заміському будинку.

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