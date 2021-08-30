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Напівгола в басейні: Тіна Кунакі звела з розуму розкішним тілом в бікіні

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Понеділок 30 серпня 2021 21:21
Напівгола в басейні: Тіна Кунакі звела з розуму розкішним тілом в бікіні Тіна Кунакі (фото: instagram.com/tinakunakey)
Автор: RBC.UA

Тіна Кунакі останні літні дні проводить на відпочинку. Модель не упускає можливості позасмагати, поплавати і зробити кілька ефектних знімків в бікіні.

Новий пост вона зробила максимально гарячим.

Тіна позує в басейні в яскраво-рожевому бікіні з золотистими ланцюжками замість бретелей. Модель зробила кілька фото, а також відео. Молода дружина Венсана Касселя не стала робити макіяж, волосся намокло від купання, а тіло стало практично шоколадного відтінку... Струнка і в той же час з формами фігура моделі звела мережу з розуму.

"Ти просто вогонь", "Вау", "Королева", "Нереальна жінка", "Ідеал", "І Бог створив Тіну", "Ти моя улюблена дівчинка", - вибухнула мережа коментарями.

Напівгола в басейні: Тіна Кунакі звела з розуму розкішним тілом в бікініНапівгола в басейні: Тіна Кунакі звела з розуму розкішним тілом в бікініТіна Кунакі на нових фото (фото: instagram.com/tinakunakey)

До слова, Венсан Кассель цього разу не став коментувати кадр. Хоча зазвичай він не упускає можливості захопитися молодою дружиною. Цілком можливо, що чутки про неполадки в парі дійсно мають місце бути. Все почалося з того, що пара багато часу проводить окремо і вкрай рідко з'являється разом. Тіна навіть кілька разів літала відпочивати сама. За деякими джерелами, навіть шлюб пари висить на волосині.

У той же час третю річницю весілля вони обидва відзначили зворушливими постами. Як Венсан, так і Тіна постаралися висловити один одному всю любов.

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