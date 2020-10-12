Напівгола Белла Хадід похвалилася розкішним бюстом і пружними сідницями в крихітному бікіні

Белла Хадід 9 жовтня з розмахом відзначила 24-річчя. Як зізналася сама іменинниця, вона не збиралася влаштовувати ніяких гучних вечірок, але в кінці кінців зібрала своїх друзів і вирушила до океану, звідки засипала мережу жаркими кадрами. Белла вибрала для свого блогу як фото з літака, так і з інших етапів святкування.

Белла зазначила 24-річчя (фото: instagram.com/bellahadid)

Одну галерею вона присвятила вечірці в ресторані. Белла позує за святковим столом перед значних розмірів тортом. Одягнена дівчина, яку в минулому році визнали найкрасивішою у світі, в смугастий топ із значних розмірів вирізом, а також чорні облягаючі штани. Образ в східному стилі вона доповнила масою відповідних прикрас. На моделі були підвіски, кільця, численні браслети та ланцюжки... Белла зробила безліч фото, приймаючи спокусливі пози.

До речі, цей модний топ - справа рук дизайнерки українського походження Катерини Кухарьової.

Модель виглядає неймовірно, вважають прихильники (фото: instagram.com/bellahadid)

Пізніше молодша Хадід продемонструвала ще більш гарячі кадри, де приміряла крихітне бікіні яскравого забарвлення. Трусики з високою посадкою і бюстгальтер ледь стримували пишні груди іменинниці. На деяких фото вона зробила образ томної зарозумілої красуні, додавши кокетливий підпис: "Просто залиште мене"... А після не стрималася і запостила кадри зі звичним милим виразом обличчя.

Мережа відреагувала, як завжди бурхливо: "Ти найкраща", "Ми тебе обожнюємо", "Як можна бути такою красивою", "Бентежна краса", "Ти виглядаєш чудово", "Ти незрівнянна", – не вщухають компліменти.

Нагадаємо, старша сестра Белли – Джіджі Хадід – нещодавно народила первістка.