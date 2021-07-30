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Напівгола Ірина Шейк підкорила розкішним тілом на пристрасних фото з особистого архіву

Автор: RBC.UA

Ірина Шейк поділилася новими фото, зробленими 10 років тому відомим американським художником, письменником і фотографом Пітером Бірдом. Таким чином, вона вшанувала пам'ять майстра, який покинув світ у 2020-му році.

На пристрасних кадрах модель постала напівоголеною.

Ірина Шейк - одна з найбільш затребуваних моделей в світі, якій вдалося попрацювати з багатьма метрами індустрії. І 35-річна зірка часто ділиться улюбленими зйомками. Дана фотосесія була проведена 10 років тому. У кадрі Ірина з'явилася топлес, з яскравим макіяжем і недбало збитим волоссям.

Ірина Шейк на архівних кадрах (фото: instagram.com/irinashayk)

Тіло моделі, покрите золотистим сяйвом, виглядає просто приголомшливо. Шейк, яка ніколи не відрізнялася зайвою худорбою, і тоді була з формами. Якось Ірина зізналася, що саме за натуральну красу багато майстрів з фешн-індустрії і полюбили її.

Раніше ми писали, що Ірина Шейк демонструвала пляжні фото в бікіні.

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модамодельІрина Шейк