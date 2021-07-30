Напівгола Ірина Шейк підкорила розкішним тілом на пристрасних фото з особистого архіву

Ірина Шейк - одна з найбільш затребуваних моделей в світі, якій вдалося попрацювати з багатьма метрами індустрії. І 35-річна зірка часто ділиться улюбленими зйомками. Дана фотосесія була проведена 10 років тому. У кадрі Ірина з'явилася топлес, з яскравим макіяжем і недбало збитим волоссям.

Ірина Шейк на архівних кадрах (фото: instagram.com/irinashayk)

Тіло моделі, покрите золотистим сяйвом, виглядає просто приголомшливо. Шейк, яка ніколи не відрізнялася зайвою худорбою, і тоді була з формами. Якось Ірина зізналася, що саме за натуральну красу багато майстрів з фешн-індустрії і полюбили її.