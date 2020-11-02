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Напівгола Кім Кардашьян похвалилася пишними формами на відвертих пляжних фото

Новость на русском → Понеділок 02 листопада 2020 20:31
Напівгола Кім Кардашьян похвалилася пишними формами на відвертих пляжних фото Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Lite

Зірка показала нові фото з відпочинку

Кім Кардашьян, яка вирушила відзначати 40-річчя на райський острів, не стала приєднуватися до зоряного флэшмобу в нарядах для Хеллоуїна. Замість цього вона запостила масу нових гарячих фото з цього заходу. В основному - в пляжних образах, які вигідно підкреслили її спокусливі форми.

Напівгола Кім Кардашьян похвалилася пишними формами на відвертих пляжних фотоНапівгола Кім Кардашьян похвалилася пишними формами на відвертих пляжних фотоНапівгола Кім Кардашьян похвалилася пишними формами на відвертих пляжних фотоНапівгола Кім Кардашьян похвалилася пишними формами на відвертих пляжних фото

Кім обожнює яскраві вбрання (фото: instagram.com/kimkardashian)

Перший з них склав яскраво-рожевий купальник: кроп-топ і бікіні з високою посадкою. В комплект також увійшли шорти для серфінгу яскравого забарвлення, які вона доповнила білими кросівками. Сонцезахисні окуляри з напівпрозорими стеклами і плетена сумочка бежевого відтінку завершили лук, який Кім показала зі всіх сторін.

Напівгола Кім Кардашьян похвалилася пишними формами на відвертих пляжних фотоНапівгола Кім Кардашьян похвалилася пишними формами на відвертих пляжних фотоНапівгола Кім Кардашьян похвалилася пишними формами на відвертих пляжних фото

Зірка все ще ділиться фото з відпочинку (фото: instagram.com/kimkardashian)

Другий лук вийшов не менш спокусливим - його склали чорні міні-шорти, а також верх від бікіні, чорний капелюшок-панама, окуляри з темними стеклами і чорні в'єтнамки. У такому вбранні зірка вирушила на велопрогулянку в компанії друзів і рідних.

До речі, коханий чоловік Кім Каньє Уест на фото з відпочинку не відображений. Але про розкішні подарунки для своєї дружини-іменинниці не забув.
Нагадаємо, раніше Кім Карадашьян показала, що він подарував їй зустріч з батьком Робертом Карадашьяном. А точніше - з його голограмою. За словами зірки, цей подарунок був оригінальним і незвичайним, і зворушив їх з сестрами до сліз.

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