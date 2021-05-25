Напівгола на пляжі: Кайлі Дженнер в "рваному" топі підірвала мережу

Кайлі Дженнер одягла на пляжну прогулянку спокусливий костюм, який складався з міні-спідниці і топа. Бежевого відтінку, зі структурними "стрілками" по ньому, він виглядав зухвало і сексуально. До того ж відмінно підкреслив спокусливі форми 23-річної знаменитості. Доповнили лук розкішний пояс в східному стилі з бірюзовими каменями, а також сережки і кільця.

Кайлі Дженнер в новому образі (фото: instagram.com/kyliejenner)

Фото Дженнер зробила на тлі райських океанських видів, просто підкоривши серця своїх фоловерів. "Чудова", "Дивовижна", "Найгарячіша", "Кайлі завжди складає найкращі луки, о боже", "Перша", "Я хочу одружитися на тобі", - пишуть вони їй.