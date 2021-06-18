Напівгола на пляжі: Тіна Кунакі підкорила ідеальною фігурою в бікіні

Тіна Кунакі вирушила в довгоочікувану відпустку - модель виставила масу фото з Сорренто. Для першого ж дня відпочинку вона вибрала стильний образ в одному з найпопулярніших цього літа відтінків - блідо-зеленому. Топ з пишними рукавами, а також міні-спідниця відмінно виглядали з яскраво-червоною сумочкою і сонцезахисними окулярами в білій оправі. А доповнили все босоніжки на плоскій підошві зі шнурівкою. Стильний ансамбль вона показала і в сторіз: модель знята в супермаркеті з візком, де вона танцює запальні танці.

Тіна Кунакі позує в шоколадного відтінку модному нині бікіні, яке на її смаглявій шкірі здається ще більш ефектним. Дівчина лежить на шезлонгу, дивлячись в камеру спокусливо і кокетливо. Вона прихопила з собою окуляри актуальної форми від Versace, також явно хотіла похвалитися своїми бездоганно укладеними бровами і нарощеними віями. Зазвичай Тіна любить користуватися тушшю, але, мабуть, у відпустку вирішила полегшити собі завдання з умиванням.

Тіна Кунакі в Італії (фото: instagram.com/tinakunakey)

"Найбільш чудове створіння", "Офіційно моя улюблена фотографія тебе, боже", "Найкрасивіша жінка в світі", "Яка ж ти гаряча", "Дивовижна", "Красуня!", - пишуть фоловери.