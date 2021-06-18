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Напівгола на пляжі: Тіна Кунакі підкорила ідеальною фігурою в бікіні

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Сорренто, П'ятниця 18 червня 2021 20:21
Напівгола на пляжі: Тіна Кунакі підкорила ідеальною фігурою в бікіні Тіна Кунакі (фото: instagram.com/tinakunakey)
Автор: RBC.UA

Тіна Кунакі вирушила в довгоочікувану відпустку - модель виставила масу фото з Сорренто. Для першого ж дня відпочинку вона вибрала стильний образ в одному з найпопулярніших цього літа відтінків - блідо-зеленому. Топ з пишними рукавами, а також міні-спідниця відмінно виглядали з яскраво-червоною сумочкою і сонцезахисними окулярами в білій оправі. А доповнили все босоніжки на плоскій підошві зі шнурівкою. Стильний ансамбль вона показала і в сторіз: модель знята в супермаркеті з візком, де вона танцює запальні танці.

А новий пост Кунакі присвятила пляжному відпочинку. І звичайно ж, своїй досконалій фігурі.

Тіна Кунакі позує в шоколадного відтінку модному нині бікіні, яке на її смаглявій шкірі здається ще більш ефектним. Дівчина лежить на шезлонгу, дивлячись в камеру спокусливо і кокетливо. Вона прихопила з собою окуляри актуальної форми від Versace, також явно хотіла похвалитися своїми бездоганно укладеними бровами і нарощеними віями. Зазвичай Тіна любить користуватися тушшю, але, мабуть, у відпустку вирішила полегшити собі завдання з умиванням.

Напівгола на пляжі: Тіна Кунакі підкорила ідеальною фігурою в бікіні

Напівгола на пляжі: Тіна Кунакі підкорила ідеальною фігурою в бікініНапівгола на пляжі: Тіна Кунакі підкорила ідеальною фігурою в бікініНапівгола на пляжі: Тіна Кунакі підкорила ідеальною фігурою в бікініТіна Кунакі в Італії (фото: instagram.com/tinakunakey)

"Найбільш чудове створіння", "Офіційно моя улюблена фотографія тебе, боже", "Найкрасивіша жінка в світі", "Яка ж ти гаряча", "Дивовижна", "Красуня!", - пишуть фоловери.

Нагадаємо, раніше юна дружина Венсана Касселя блищала на розкішному вечорі в не менш розкішному вбранні, підкоривши мережу своєю красою.

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