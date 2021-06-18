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Полуголая на пляже: Тина Кунаки покорила идеальной фигурой в бикини

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Сорренто, Пятница 18 июня 2021 20:21
Полуголая на пляже: Тина Кунаки покорила идеальной фигурой в бикини Тина Кунаки (фото: instagram.com/tinakunakey)
Автор: RBC.UA

Тина Кунаки отправилась в долгожданный отпуск - модель выставила массу фото из Сорренто. Для первого же дня отдыха она выбрала стильный образ в одном из самых популярных этим летом оттенков - бледно-зеленом. Топ с пышными рукавами, а также мини-юбка отлично смотрелись с ярко-красной сумочкой и солнцезащитными очками в белой оправе. А дополнили все босоножки на плоской подошве со шнуровкой. Стильный ансамбль она показала и в сториз: модель снята в супермаркете с тележкой, где она танцует зажигательные танцы.

А новый пост Кунаки посвятила пляжному отдыху. И конечно же, своей совершенной фигуре.

Тина Кунаки позирует в шоколадного оттенка модном нынче бикини, которое на ее смуглой коже кажется еще более эффектным. Девушка лежит на шезлонге, глядя в камеру соблазнительно и кокетливо. Она прихватила с собой очки актуальной формы от Versace, также явно хотела похвастаться своими безупречно уложенными бровями и наращенными ресницами. Обычно Тина предпочитала пользоваться тушью, но, видимо, в отпуск решила облегчить себе задачу с умыванием.

Полуголая на пляже: Тина Кунаки покорила идеальной фигурой в бикини

Полуголая на пляже: Тина Кунаки покорила идеальной фигурой в бикиниПолуголая на пляже: Тина Кунаки покорила идеальной фигурой в бикиниПолуголая на пляже: Тина Кунаки покорила идеальной фигурой в бикиниТина Кунаки в Италии (фото: instagram.com/tinakunakey)

"Самый великолепный человек", "Официально моя любимая фотография тебя, боже", "Самая красивая женщина в мире", "Какая же ты горячая", "Удивительная", "Красотка!", - пишут фолловеры.

Напомним, ранее юная жена Венсана Касселя блистала на роскошном вечере в не менее роскошном наряде, покорив сеть своей красотой.

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