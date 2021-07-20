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Напівгола в пустелі: Кім Кардашьян захопила фігурою на фото 13-річної давності

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США, Вівторок 20 липня 2021 21:23
Напівгола в пустелі: Кім Кардашьян захопила фігурою на фото 13-річної давності Кім Кардашян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: RBC.UA

Кім Кардашьян вирішила нагадати фанатам, якою була 13 років тому. Вона запостила кілька знімків, на яких постала в спокусливому ковбойському образі.

Фото викликали небувалий ажіотаж на сторінці спекотної 40-річної бізнесвумен.

Кім Кардашьян позує в джинсових міні-шортах, бюстгальтері, прикрашеному металевими деталями, а також чоботях-козаках і капелюшку. Волосся їй витягли і заплели в два недбалих хвоста. А в макіяжі підкреслили очі за допомогою накладних вій і губи - безбарвною помадою.

Кім позує у відвертих позах і щосили демонструє свої знамениті форми і вигини. Мережа просто вибухнула від захвату. Зараз пост зібрав близько 3 мільйонів відміток "подобається", і це явно не межа. Багато фанатів, до слова, відзначили, що зірка виглядає зараз не менш сексуально.

Напівгола в пустелі: Кім Кардашьян захопила фігурою на фото 13-річної давностіНапівгола в пустелі: Кім Кардашьян захопила фігурою на фото 13-річної давностіКім Кардашьян на архівних фото (фото: instagram.com/kimkardashian)

Нагадаємо, нещодавно Кім випустила нову лінію свого бренду Skims. Речі вона за традицією першою приміряла сама.

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