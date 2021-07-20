Напівгола в пустелі: Кім Кардашьян захопила фігурою на фото 13-річної давності
Кім Кардашьян вирішила нагадати фанатам, якою була 13 років тому. Вона запостила кілька знімків, на яких постала в спокусливому ковбойському образі.
Фото викликали небувалий ажіотаж на сторінці спекотної 40-річної бізнесвумен.
Кім Кардашьян позує в джинсових міні-шортах, бюстгальтері, прикрашеному металевими деталями, а також чоботях-козаках і капелюшку. Волосся їй витягли і заплели в два недбалих хвоста. А в макіяжі підкреслили очі за допомогою накладних вій і губи - безбарвною помадою.
Кім позує у відвертих позах і щосили демонструє свої знамениті форми і вигини. Мережа просто вибухнула від захвату. Зараз пост зібрав близько 3 мільйонів відміток "подобається", і це явно не межа. Багато фанатів, до слова, відзначили, що зірка виглядає зараз не менш сексуально.
Кім Кардашьян на архівних фото (фото: instagram.com/kimkardashian)
Нагадаємо, нещодавно Кім випустила нову лінію свого бренду Skims. Речі вона за традицією першою приміряла сама.