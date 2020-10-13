Напівгола в торті: Кім Кардашьян влаштувала гарячу фотосесію на честь свого 40-річчя

Зірка презентує нову лінію косметики

Кім Кардашьян 21-го жовтня святкуватиме 40-річний ювілей. До такої знакової дати зірка готується заздалегідь, підготувавши шанувальникам сюрприз. Бізнесвумен вирішила випустити нову колекцію косметики власного бренду KKW Beauty. "Щоб відсвяткувати своє 40-річчя, я хотіла створити колекцію, яка була б унікальною, починаючи з продуктів і відтінків і закінчуючи упаковкою. Розробляючи асортимент, я надихалася своїм каменем – опалом і його численними відтінками", – розповіла Кім.

Кім готувалася до 40-річчя заздалегідь (фото: instagram.com/kimkardashian)

І хоча нова колекція надійде в продаж у день народження Кім, яскравою і провокаційною фотосесією шанувальники можуть милуватися вже зараз.

Кім з'явилася в двох образах. На першому відео вона позує в червоному комбінезоні з латексу, який підкреслив пишні форми своєї власниці. Образ завершив яскравий макіяж, створений за допомогою продуктів лінії. А також волосся, зібране у високий хвіст.

Кім виглядає, як завжди, розкішно (відео: instagram.com/kkwbeauty)

Для другого лука вона одягла крихітне бікіні сріблястого відтінку. Шкіру зірки вкрили сяючим хайлайтером, а мейк-ап зробили святковим і сексуальним: з накладними віями, пухкими губами і тінями в тон купальнику. Останній штрих – об'ємна укладка і яскраво-білий манікюр. Кім, в кращих традиціях подібних фотосесій, визирає з величезного святкового торта.

Кім в звабливому святковому вбранні (фото: instagram.com/kkwbeauty)

Фанати оцінили жаркі кадри своєї улюблениці на вищий бал, засипавши її лайками і захопленими словами. Як видно, колекція розлетиться миттєво.

Нагадаємо, раніше Кім розвіяла чутки, що в їх сім'ї з Каньє Уестом проблеми.