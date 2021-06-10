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Напівоголена Барбара Палвін підкорила розкішним тілом в гарячій фотосесії

Автор: Lite

Барбара Палвін вже давно анонсувала вихід відомого глянцевого журналу L'officiel Italia, де вона прикрасила обкладинку. Але тільки тепер показала всю фотосесію цілком.

Гарячі фото 27-річної супермоделі змусили серця фанатів битися частіше.

Барбара Палвін позує в масі відвертих образів: лакові чоботи разом з відвертою нижньою білизною, напівпрозорий мереживний комбінезон, плащ з лакованої шкіри, одягнутий прямо на голе тіло і доповнений чобітьми-панчохами з блискучої тканини...

Барбара Палвін знялася в новій фотосесії (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Доповнюють образ жінки-вамп яскравий макіяж і мокра укладка. Виглядає зазвичай досить скромна Барбара сексуально і зухвало. У такому контрастному образі шанувальники її буквально не впізнали. "Ти якась зовсім інша", "Приголомшлива", "О боже", "Ти вогонь", - пишуть фанати.

Модель здивувала мережу (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

До слова, Палвін останнім часом помітно схудла і тепер може дозволити собі будь-які модні експерименти. Наприклад, нещодавно дівчина показала, як і з чим носити трендовий топ цього літа.

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