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Напівоголена Ізабель Гулар підірвала мережу гарячими фото в крихітному купальнику

Автор: Lite

Модель похвалилася ідеальною фігурою

Ізабель Гулар славиться своїм досконалим тілом, любов'ю до спорту і відвертими фото. Кілька годин тому бразильська супермодель показала серію нових кадрів, якими буквально запалила мережу. Ізабель позує в басейні в максимально відвертому образі, завдяки якому зуміла продемонструвати своє бездоганне тіло і вміння вражати фанатів.

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Тіло моделі викликає захоплення фанатів (фото: instagram.com/izabelgoulart)

Образ "ангела" Victoria's Secret склали яскраво-рожевий купальник з вирізами з боків, прикрашений великими нашивками у вигляді губ. Мінімум тканини і максимум тіла - такого девізу, по всьому, слідувала модель. Її засмагла точена фігура в настільки крихітному купальнику виглядала просто чудово. Лук доповнили сонцезахисні окуляри у вузькій оправі бузкового відтінку, круглі золотисті сережки, а також кільця на пальцях. Волосся Ізабель випрямила, а макіяж зробила в натуральних тонах.


Ізабель підкорила мережу (фото: instagram.com/izabelgoulart)

"Королева", "Богиня", "Вау", "Тіло - мета", "Ти найкраща", - тут же відгукнулися фанати завжди підтягнутої і енергійної бразильської моделі. Багато з них попросили Ізабель поділитися своїми секретами досягнення такої досконалої форми.

Нагадаємо, раніше Ізабель Гулар виклала в мережу масу фото у відвертому вбранні зі свого дня народження, який відзначила днями.

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