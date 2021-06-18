Напівоголена Кім Кардашьян захоплює розкішною фігурою на гарячих фото

Кім Кардашьян показала нову серію фото, зроблених в незвичайному антуражі. Зірка приміряла образ тенісистки, правда, при цьому була одягнена в спокусливий купальник тілесного відтінку.

Знаменитість позує на тенісному корті, розташованому в тропічній місцевості. Пальми, близькість океану і засмагле тіло Кім якнайкраще занурили фанатів в атмосферу літа.

Кардашьян одягнена в купальник тілесного відтінку: топ без бретелей і трусики з високою посадкою. Волосся їй уклали в мокру укладку, зачесавши назад. А макіяж зробили досить виразний, зі smoky eyes, ретельно профарбованими бровами і чуттєвими губами.

Кім Кардашьян у новій зйомці (фото: instagram.com/kimkardashian)

"Хтось хоче зіграти в теніс?", - заграє з фоловерами Кім. "Чудова", "Що за мала!", "Я!", "Вау!", "Яка гарна", - не можуть намилуватися вони. В цілому пост набрав більше 3,5 мільйонів відміток "подобається" за кілька годин. Що навіть для Кім з її 229 мільйонами послідовувачів досить багато.

Нагадаємо, Кім сама рекламує свої численні бренди косметики, одягу та парфумерії. Не виключено, що це чергова колаборація або зйомка для її продуктів.