Полякова про конфлікт з Кароль: Тіна сама підігрівала

"Я свою позицію висловилася відразу. Зрозуміло, що я не мала на увазі особисту трагедію Тіни. Зрозуміло, що це звучало двозначно, недобре. Я відразу зрозуміла, що це некоректно і відразу вибачилася і пішла далі. Але потім почалася піар-кампанія і фарс трішечки. Тіна сама підігрівала. Щось там різала, викладала, при цьому типу ображалася. Так ти визначся: ти образилася або робиш піар", - зазначила Оля.

Співачка заявила, що їй дуже подобається Тіна як артистка. "Я дуже добре ставлюся до артистки Тіни Кароль. Я люблю її голос, артистизм. Але я дійсно вважаю, що у неї сумний репертуар, плачучий репертуар", - уточнила вона.

Також Оля згадувала про недавне інтерв'ю Тіни для програми "Світське життя" - тоді обидві артистки опинилися на одному заході.

"На "Світському житті" вона стояла від мене в двох метрах, розвернулася і пішла, перед цим давши інтерв'ю про руку дружби, то про що це говорить?" - відповіла Оля.

"Пробачити мене або далі навертати цю тему – це вибір кожного ариста. Якщо я комусь прийшла на допомогу і брала участь у піарі – заради Бога", - висловилася Полякова.

Оля Полякова поділилася своїм поглядом на скандал з Тіною Кароль

Вона зазначила, що якби подібна ситуація сталася з нею, то вона б не роздмухувала конфлікт, а пройшла повз і не звернула уваги.

"Я на це дивлюся, трохи розуміючи артистичну натуру. Ми в основному дуже тривожні люди. Я впевнена, що ми будемо з Тіною спілкуватися, і ця ситуація яйця виїденого не варта. Ось повірте, вона не образилася і я не хотіла образити", - підсумувала співачка.