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Полякова зізналася, чим довела дочку до сліз і розсекретила лайфаки сімейного життя без сварок

Автор: Ольвія Агаркова

Оля Полякова 11 вересня відзначає річницю весілля з чоловіком Вадимом – цього року пара відсвяткує 17-річчя спільного життя. Як зізнається сама співачка, зараз у них з чоловіком не самі безхмарні часи, але гострі кризи подружжя обминули, а все тому, що артистка з часом навчилася мудро і обдумано підходити до побудови відносин.

Своїми лайфаками щасливого шлюбу Королева ночі поділилася в новій програмі Маші Єфросиніної "Великі дівчата".

Оля поділилася мудрими порадами, які допоможуть запобігти і погасити на корені скандалі в родині. Її перше золоте правило - не скандалити по телефону, а написати повідомлення. Це дає можливість партнерам охолонути і критично, без зайвих емоцій, подивитися на ситуацію, не наговоривши один одному зайвого.

"Коли він починає закипати, я кладу трубку і починаю писати лист, що мені неприємно, боляче, я ображена, відчуваю себе самотньою. Коли ми починаємо один на одного кричати, він мене не чує. А так він прочитав і відразу мені передзвонює", - поділилася особистим досвідом артистка.

Оля і Вадим цього року відзначать 17-річчя спільного життя (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Другий зірковий лайфхак - якщо на тебе кричать, не кричи у відповідь, а пусти сльозу. Оля зізнається - ця хитрість працює, і чоловік відразу ж кидається її жаліти і втішати, що гасить конфлікт ще в зародку.

Також артистка розповіла одночасно романтичну і кумедну історію, яка трапилася в день народження її чоловіка Вадима. Так, за традицією, Королева ночі звикла вивозити коханого святкувати знакову дату кудись за кордон і дарувати враження. Одного разу пара разом зі старшою дочкою Машею вирушила до Ватикану. За щасливим збігом обставин саме в цю дату там святкували День міста.

Оля розкрила лайфаки щасливого сімейного життя

"Колись у Ватикані був День міста і були салюти. Ми сиділи і спостерігали. Маші було тоді років 10-11. І я кажу: "Вадічек, я продала в Москві будинок і замовила салют!" Маша починає ридати і каже: "Я хотіла там жити!"- зі сміхом розповіла Оля.

До речі, Маша Єфросиніна також звикла організовувати чоловікові Тимуру поїздки- сюрпризи на день народження, одну з таких романтичних історій вона повідала Олі.

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Оля ПоляковаМаша Єфросиніна