Полякова розповіла невтішну правду про доньку, Ані Лорак повернулася до витоків: топ гучних новин тижня

Ані Лорак здивувала українським треком

Відома українська співачка Ані Лорак, яка зараз проживає в Росії, випустила україномовний трек. За словами зірки, вона давно планувала його, але ніяк не могла знайти підходящу пісню. На пошуки композиції пішло 7 років, і Кароліна вирішила сама взятися за справу - вона написала пісню "Бачила", яка містить особисті переживання самої співачки. "Це спогад-сповідь про те, що навіть попрощавшись з любов'ю, вона не попрощається з тобою, а буде жити в серці, незважаючи ні на що", - говорить Ані Лорак. Кліп вийшов колоритним і повним символізму. Ані зізнається, що він відображає її внутрішній стан.

Ані Лорак заспівала українською (фото: instagram.com/anilorak)

Нагадаємо: попередня україномовна композиція у виконанні Ані Лорак - пісня "Мальви" на слова Богдана Гури і музику Володимира Івасюка - була випущена ще в 2014 році.

Оля Полякова розповіла про труднощі виховання підлітка

Оля Полякова останнім часом відвертається на сімейні теми. І ось, нарешті, справа дійшла до старшої дочки артистки - Маші. Зіркова мама вирішила розповісти правду про виховання важкого підлітка і її шкідливі звички. Відверта розмова сталася на записі програми Маші Єфросиніної "Дорослі дівчатка".

Виявилося, 16-річна Маша, яка всерйоз захопилася музикою, володіє бунтарським харакетром лідера, часом курить і вживає алкоголь. Але якщо друге Полякова вважає цілком допустимим і навіть сама дозволяє дочці півбокала її улюбленого білого вина. То з першою звичкою дочки співачка погодитися не може. Вона намагається всіляко відвадити від цього дівчину, включаючи в виховний процес шантаж, вмовляння і погрози. Проте, поки що знаменитість не знайшла вірного способу відучити бунтарку від куріння електронних сигарет.

Маша і Оля (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Також Оля розповіла, що дочка тільки виплуталася з роману з абьюзером, після якого ходила вся в синцях. Артистка відтепер оглядає руки дочки і намагається випитувати у неї всю правду, хоча в самі стосунки не втручається.

Юрій Горбунов натякнув на третю дитину

Популярна українська телеведуча Катя Осадча близько місяця тому народила третього сина, якого назвали Данилом. Ця дитина - друга спільна в їхній родині з чоловіком Юрієм Горбуновим. І виявилося, 38-річна мама на цьому зупинятися не збирається. Так, 51-річний Юрій Горбунов під постом коханої дружини натякнув, що хотів би ще й дівчинку. "А Марійка буде в 40", - написав Юрій в коментарі під публікацією дружини.

Катя з молодшим сином (фото: instagram.com/kosadcha)

Щаслива мама зізналася, що відчуває себе на 19 - адже саме скільки їй було, коли вона народила першого сина.

"Маленька дитина робить маму молодшою. Адже в черговий раз чогось вчишся: знову вчишся розуміти тон кряхтіння, бажання без слів і спати по три години між годуваннями. Ілля народився, коли мені було 19, Іван - в 33 і Данило в 37. І зараз ніби знову повернулася в свої дев'ятнадцять, адже так само гуляю з коляскою по осінніх вулицях і так само тримаю на руках маленького хлопчика, а тим часом Іллі виповниться 19 через кілька днів", - написала Катя.