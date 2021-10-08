Полякова вигнала сверкровь з дому через "роман" з Ургантом: не спілкувалися 2 місяці

Оля Полякова і Маша Єфросиніна зібралися разом заради розмови по душах і запису чергового випуску жіночого YouTube-проекту "Взрослые девочки", де діляться історіями з особистого життя . Цього разу темою для обговорень стала дружба - чоловіча і жіноча, в шоу-бізнесі і між родичами.

Співачка в рамках свіжого випуск шоу вирішила поділитися із зірковою подругою випадком, який ледь не зруйнував її стосунки зі свекрухою – матір'ю чоловіка Вадима.

Оля розповіла, як вела заходи разом з російським ведучим і шоуменом Іваном Ургантом. Вона з'явилася на публіці через 5 місяців після появи на світ молодшої дочки Аліси. Тоді артистка поправилася на більш, ніж 20 кіло і стала володаркою апетитних форм.

"Було 1 квітня, і якийсь канал запустив "качку", що у мене з Ургантом роман. І тут же в кінці передачі сказали, що це не правда, а першотравневий розіграш. Але люди ж хочуть чути те, що хочуть чуюти", - почала свою розповідь Оля.

Іван з Ольгою двічі вели заходи, що "породило" слух про їхній роман (фото: instagram.com/urgantcom)

Після гарячої новини з екрану співачка потрапила під гарячу руку свекрухи. Артистка зазначила, що жінка її обожнює і дуже любить, вони завжди жили душа в душу, поки мама чоловіка Олі не запідозрила невістку в зраді!

"Їй, мабуть, якась сусідка донесла і вона собі це жваво представила. А я була в якомусь стані нересурсному, годувала дитину. Мені стало прикро - я живу з її сином, народила другу дитину, годую цю дитину грудьми. І я як на неї погнала і вигнала її з дому. Вона зібралася і поїхала. І ми не спілкувалися два місяці. Потім ми помирилися і попросили один у одної вибачення. Ось до чого призводять тупі чутки і як це може зруйнувати навіть ідеальні відносини", - підсумувала зірка.

Оля згадала, як "качка" від ЗМІ зруйнувала її дружбу зі свекрухою

Оля додала, що після цього випадку відносини між жінками налагодилися, але свекруха в домі невістки більше не гостювала.

"У мене був серйозний з нею скандал. Прямо жах! Мені було дико прикро", - згадувала Полякова.