Все було зрозуміло з самого початку: розкрилися таємниці шоу "Холостячка"

Шоу "Холостячка" вже завершилося і в ньому здобув перемогу комік Олександр Еллерт. Саме йому віддала своє серце українська актриса Ксенія Мішина. Після закінчення проекту своїми емоціями поділився екс-учасник Андрій Шатирко. Він був знайомий з Ксенією і до шоу, але все-таки вирішив за неї боротися.

За словами Андрія, дехто зі світу шоу-бізнесу йому розповів, що у Мішиної є чоловік і вона давно заміжня Про це він розповів в інтерв'ю Вікторії Сироклин.

"Ми познайомилися з нею, а він з нею на "Танцях з зірками" взаємодіяв", - поділився Шатирко.

За словами Андрія, натяк про відносини Мішиної йому дав саме учасник "Танців з зірками".

"Я знаю, ти дивишся інтерв'ю, знай, що ти поц", - звернувся до цього знайомого екс-учасник "Холостячки".

Також Шатирко розповів, що з першої вечірки було зрозуміло, що Ксенії подобається Олександр Еллерт і Андрій Рибак.

"Це все було зрозуміло і читалося в її очах", - сказав Шатирко.

За його словами, симпатія Мішиної до "мазунчиків" відразу була зрозуміла.

"Я в один момент відчув себе запасним варіантом", - сказав Шатирко.

Андрій Шатирко розповів про таємниці шоу "Холостячка"

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