Все было понятно с самого начала: вскрылись тайны шоу "Холостячка"

Шоу "Холостячка" уже завершилось и в нем одержал победу комик Александр Эллерт. Именно ему отдала свое сердце украинская актриса Ксения Мишина. После окончания проекта своими эмоциями поделился экс-участник Андрей Шатырко. Он был знаком с Ксенией и до шоу, но все-таки решил за нее бороться.

По словам Андрея, кое-кто из мира шоу-бизнеса ему рассказал, что у Мишиной есть мужчина и она давно за нем замужем. Об этом он рассказал в интервью Виктории Сироклин.

"Мы познакомились с ней, а он с ней на "Танцах со звездами" взаимодействовал", - поделился Шатырко.

По словам Андрея, намек об отношениях Мишиной ему дал именно участник "Танцев со звездами".

"Я знаю, ты смотришь интервью, знай, что ты поц", - обратился к этому знакомому экс-участник "Холостячки".

Также Шатырко рассказал, что с первой вечеринки было понятно, что Ксении нравится Александр и Андрей Рыбак.

"Это все было понятно и читалось в ее глазах", - сказал Шатырко.

По его словам, симпатия Мишиной к "любимчикам" сразу была понятна.

"Я в один момент ощутил себя запасным вариантом", - сказал Шатырко.

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