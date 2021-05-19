ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Поповнення в королівській родині: принцеса Беатріс вперше стане мамою

Новость на русском →
Великобританія, Середа 19 травня 2021 14:29
Поповнення в королівській родині: принцеса Беатріс вперше стане мамою Принцеса Беатріс і Едоардо Мапелло Моцці (фото: instagram.com/theroyalfamily)
Автор: Lite

Внучка Єлизавети II і її чоловік Едоардо Мапелло Моцці поділилися щасливою новиною - принцеса Беатріс вагітна. Дитину вона народить восени 2021-го року.

Радісна новина з'явилася на офіційній сторінці королівської сім'ї в Instagram кілька годин тому. Нагадаємо, у принцеси Беатріс, на відміну від її сестри Євгенії, немає особистого блогу в цій популярній мережі, так що всі звістки і привітання публікуються тут.

"Її Королівська Високість принцеса Беатріс і пан Едоардо Мапеллі Моцці дуже раді повідомити, що восени цього року вони чекають дитину. Королева була проінформована, і обидві сім'ї раді цій новині. Пара зображена у день весілля у липні 2020-го року", - написала прес-служба.

Поповнення в королівській родині: принцеса Беатріс вперше стане мамою

Пара очікує первістка вже восени (фото: instagram.com/theroyalfamily)

Варто відзначити, що принцеса Беатріс займає дев'яте місце в лінії престолонаслідування. Дівчина завжди тісно спілкувалася зі своїми бабусею і дідусем: Єлизаветою II і покійним принцом Філіпом. На своє весілля вона навіть одягла сукню своєї бабусі.

Через пандемію у минулому році формат заходу був змінений, і замість пишного торжества молодята влаштували скоромну церемонію в Віндзорському замку. У каплиці Всіх Святих вони обмінялися обручками і весільними клятвами. Для Беатріс дитина стане першою, а для її чоловіка - другою. У нього є п'ятирічний син Крістофер від стосунків з американським архітектором Дарой Хуанг.

Раніше ми писали про найцікавіші факти з життя Арчі - сина принца Гаррі і Меган Маркл.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу Єлизавета II принцесса принц Филипп
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостяк: інтриги шоу
Холостяк: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Євробачення 2021: стали відомі фіналісти конкурсу і чи пройшла Україна
Євробачення 2021: стали відомі фіналісти конкурсу і чи пройшла Україна