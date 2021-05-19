Поповнення в королівській родині: принцеса Беатріс вперше стане мамою

Радісна новина з'явилася на офіційній сторінці королівської сім'ї в Instagram кілька годин тому. Нагадаємо, у принцеси Беатріс, на відміну від її сестри Євгенії, немає особистого блогу в цій популярній мережі, так що всі звістки і привітання публікуються тут.

"Її Королівська Високість принцеса Беатріс і пан Едоардо Мапеллі Моцці дуже раді повідомити, що восени цього року вони чекають дитину. Королева була проінформована, і обидві сім'ї раді цій новині. Пара зображена у день весілля у липні 2020-го року", - написала прес-служба.

Пара очікує первістка вже восени (фото: instagram.com/theroyalfamily)

Варто відзначити, що принцеса Беатріс займає дев'яте місце в лінії престолонаслідування. Дівчина завжди тісно спілкувалася зі своїми бабусею і дідусем: Єлизаветою II і покійним принцом Філіпом. На своє весілля вона навіть одягла сукню своєї бабусі.

Через пандемію у минулому році формат заходу був змінений, і замість пишного торжества молодята влаштували скоромну церемонію в Віндзорському замку. У каплиці Всіх Святих вони обмінялися обручками і весільними клятвами. Для Беатріс дитина стане першою, а для її чоловіка - другою. У нього є п'ятирічний син Крістофер від стосунків з американським архітектором Дарой Хуанг.