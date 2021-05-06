Популярний український співак подався у прикордонники (фото)

У своєму профілі Julik виставив світлину, на якій видно, як йому вручають відзнаку та посвідчення до неї.

"Отримав відзнаку від Львівського прикордонного загону за активну громадську позицію та всебічну популяризацію ДПСУ", - написав колишній учасник гурту DZIDZIO.

Фото: Julik отримав відзнаку від українських прикордонників (instagram.com/julikofficial)

У коментарях підписники вітають співака з таким досягненням. Тим паче, що відзнаку Назарій отримав за благе діло.