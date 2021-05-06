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Популярний український співак подався у прикордонники (фото)

Автор: Lite

Популярний український співак і саундпродюсер Назарій Гук, більше відомий за сценічним ім'ям Julik, лише недавно перевтілювався у примхливу зеленокосу дівчину, а сьогодні вже хвалиться несподіваною нагородою від... прикордонників.

Відповідне фото артист опублікував у своєму Instagram-акаунті.

У своєму профілі Julik виставив світлину, на якій видно, як йому вручають відзнаку та посвідчення до неї.

"Отримав відзнаку від Львівського прикордонного загону за активну громадську позицію та всебічну популяризацію ДПСУ", - написав колишній учасник гурту DZIDZIO.

Фото: Julik отримав відзнаку від українських прикордонників (instagram.com/julikofficial)

У коментарях підписники вітають співака з таким досягненням. Тим паче, що відзнаку Назарій отримав за благе діло.

Раніше у інтерв'ю нашому виданню Julik відверто розповів про перший альбом, DZIDZIO, активність в Instagram і дав відповіді на інші питання, які цікавлять багатьох меломанів і фанатів українського шоу-бізу.

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