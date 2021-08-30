Потап потролив Каменських через фотосет зі спальні: "труси мої не одягай"

"Коханий, я вже сумую. Тільки зустрілися, а сьогодні знову розлітаємося кожен по своїх роботах, зйомках, концертах", - написала в неділю, 29 серпня, артистка. Потап залишив для дружини смайли у вигляді сердець.

Настя сумує, коли вони з чоловіком не разом (фото: instagram.com/kamenskux)

Шанувальники були зачаровані закоханою парою. Традиційно вони побажали закоханим скоріше стати батьками і брати приклад із зіркових кумів – Каті Осадчої та Юрія Горбунова, у яких нещодавно народився другий спільний син.

Які ви милі

Солодкі

Класна пара

У вас повинні бути дуже красиві дітки

Які ви чесні і живі

Так це ж відмінно, що є час скучити

Будьте разом завжди

Де Потапчики?

Пора брати приклад з кумів

На іншому фото Настя без макіяжу позує в інтер'єрах спальні в білій футболці з яскравим принтом. Виявилося, що річ належить Потапу.

Настя зізналася, що любить спати в речах Потапа (фото: instagram.com/kamenskux)

"Скажіть, дівчатка, а ви теж спите у футболці свого чоловіка? Коли у тебе 100 тисяч своїх різних піжам", - підписала милий ранковий кадр Настя.

Потап з гумором відреагував на пост коханої. "Це так мило. Труси мої не одягай", - написав він, чим повеселив підписників дружини.

Скріншот коментаря

Виявилося, що більшість прихильниць артистки грішать тим, то сплять в одязі свого чоловіка і вважають його найзручнішою формою для відпочинку, що створює відчуття коханої людини поруч.