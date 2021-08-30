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Потап потролив Каменських через фотосет зі спальні: "труси мої не одягай"

Автор: Styler

Настя Каменських засмутила шанувальників новинами про здоров'я – у співачки раптово почалася алергія, хоч раніше такого за нею не спостерігалося. Набряк на обличчі і руках, сльозяться очі, які постійно сверблять і чухаються, змусили зірку всерйоз задумати про похід до лікаря і здачу алегопроб. Втім, сили і підтримку Насті дарував її коханий чоловік Потап, з яким артистка бачиться не так часто, як хотілося б, адже кожен зайнятий роботою і виступами, кількість яких, нарешті, зросла. Співачка неодноразово зізнавалася, що дуже сумує за чоловіком, коли їх графіки не збігаються і його немає вдома. Вона з нетерпінням чекає нової зустрічі і зізнається Потапу в коханні.

Так, вона показала в Instagram миле розслаблене домашнє фото з Потапом і улюбленицею Мімі, а також залишила послання для другої половинки.

"Коханий, я вже сумую. Тільки зустрілися, а сьогодні знову розлітаємося кожен по своїх роботах, зйомках, концертах", - написала в неділю, 29 серпня, артистка. Потап залишив для дружини смайли у вигляді сердець.

Настя сумує, коли вони з чоловіком не разом (фото: instagram.com/kamenskux)

Шанувальники були зачаровані закоханою парою. Традиційно вони побажали закоханим скоріше стати батьками і брати приклад із зіркових кумів – Каті Осадчої та Юрія Горбунова, у яких нещодавно народився другий спільний син.

  • Які ви милі
  • Солодкі
  • Класна пара
  • У вас повинні бути дуже красиві дітки
  • Які ви чесні і живі
  • Так це ж відмінно, що є час скучити
  • Будьте разом завжди
  • Де Потапчики?
  • Пора брати приклад з кумів

На іншому фото Настя без макіяжу позує в інтер'єрах спальні в білій футболці з яскравим принтом. Виявилося, що річ належить Потапу.

Настя зізналася, що любить спати в речах Потапа (фото: instagram.com/kamenskux)

"Скажіть, дівчатка, а ви теж спите у футболці свого чоловіка? Коли у тебе 100 тисяч своїх різних піжам", - підписала милий ранковий кадр Настя.

Потап з гумором відреагував на пост коханої. "Це так мило. Труси мої не одягай", - написав він, чим повеселив підписників дружини.

Скріншот коментаря

Виявилося, що більшість прихильниць артистки грішать тим, то сплять в одязі свого чоловіка і вважають його найзручнішою формою для відпочинку, що створює відчуття коханої людини поруч.

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських у пікантному літньому топі засвітила екстримальне декольте.

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Настя КаменськихПотап