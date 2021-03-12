Потап зробив синові вражаючий сюрприз у Дубаї: крутий тато
Потап намагається якомога частіше бачиться з сином Андрієм. 12-річний хлопець завжди може розраховувати на підтримку і сприяння зіркового тата, а їх спільне дозвілля завжди активне та насичене. Наприклад, нещодавно продюсер взяв хлопчика на прем'єру фільму "Скажене весілля 3". Тепер же їх чекали більш захоплюючі пригода.
Потап полетів в Дубаї по роботі і вирішив прихопити з собою Андрія. Він за день до відльоту запропонував синові відправитися в ОАЕ і той із задоволенням погодився. Про це влни розповіли під час спільного ефіру в Instagram і поділилися першим фото з Еміратів.
Потап і Андрій в очікуванні рейсу провели невелику відеотрансляцію, де з'ясувалося, що ріст 12-річного сина репера становить 168 см. Роки три тому він хотів займатися кіберспорту, але потім закинув цю ідею.
По прибуттю в Дубаї Потап зробив для Андрія сюрприз – тато і син взяли на прокат червону Ferrari. Вони разом каталися по місту і насолоджувалися видами. Після авторогулянки Потап поцікавився, чи сподобалася машина Андрію. Той відповів, що як спорткар вона вражає, але для тривалих подорожей не дуже підходить.
Потап з сином Андрієм прокотилися по ОАЕ на крутому спорткар (фото: instagram.com/realpotap)
Шанувальники оцінили люксовий транспорт "крутих хлопців" і повідомили про це в комметариях.
"Сьогодні Rari",- підписав фото на фоні авто Потап. Він позує в поло під колір спорткара, а Андрій на задньому плані – біля авто, прочинивши двері.
- Супер! У таких хлопчиків все повинно бути тільки так!
- Красиво жити не заборониш! Супер
- Крутий тато
- Який кайфяра! З сином на Феррарі
- Красені
- Потап, крута тачка
- Шикарне авто
Нагадаємо, що раніше сплячий Потап "постраждав" від рук своєї дружини Насті Каменських.