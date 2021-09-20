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Потап "спокусив" Каменських заборонкою на очах у всієї мережі: "просто кращий"

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Понеділок 20 вересня 2021 09:54
Потап "спокусив" Каменських заборонкою на очах у всієї мережі: "просто кращий" Потап і Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: RBC.UA

Потап і Настя Каменських люблять проводити дозвілля разом, адже їх щільні робочі графіки залишають зовсім мало часу, щоб побути удвох. До слова, репер підтримує починання своєї дружини і її блогерстские прагнення, адже співачка - активний користувач соцмереж. Не дарма Потапа називають ідеальним чоловіком, адже багато барвисті знімки Насті, включаючи пікантні кадри, - справа рук репера.

У новому відео на сторінці продюсера в Instagram (ролик був знятий для TikTok) він зі співачкою "дискутує" на тему солодкої заборонки – пирога.

В якості аудіодоріжки він використовував діалог з мультфільму "Малюк і Карлсон". Пара сидить на кухні за столом і розмовляє про кулінарну спокусу.

"Не в пирогах щастя!"- зітхає мультиплікаційний Малюк-Настя.

"Ти що, з глузду з'їхав?! А в чому ж ще?!"- парирує йому безжурний Карлсон-Потап, посуваючи величезний, красиво прикрашений коровай в прозорій упаковці, репер.

До речі, в апетитному творі кулінарного мистецтва підписники Насті відразу впізнали коровай, подарований артистам в місті Первомайськ, де 18 вересня, в суботу, співачка виступала на Дні міста. Шанувальники похвалили артистів за гумор і винахідливість.

  • Класні
  • Круто
  • Підтримую Карлсона!
  • Залік
  • Господи, як же Потап схожий на Карслона. Просто кращий в цій ролі
  • Найприголомшливіша пара
  • Просто бомба!
  • Відразу видно, хто любить пироги. Потап топчик

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських показала, як вона насправді виглядає зранку.

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Потап Настя Каменських
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