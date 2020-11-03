Потап вперше розповів про дружбу з Тіллем Ліндеманном: ми дуже сильно напилися

Український артист і продюсер Потап вперше розповів, як познайомився з знаменитим співаком, вокалістом Rammstein і батьком молодшої доньки Світлани Лободи Тіллем Ліндеманном.

Історією знайомства, яке переросло в міцну дружбу, чоловік Насті Каменських поділився з Марком "Прозорим Гонщиком" Куцеваловим у новому випуску 2POPODCAST.

"Тілль - дуже класний. Ми познайомилися з ним, коли опинилися в ресторані, сидячи за одним столом. Був гарний настрій і ми з ним дуже сильно напилися. Це було в ресторані "Царське село" в Києві. А він - плавець, я - ватерполіст. І тут я кажу: "А зараз на шостій доріжці виступає плавець НДР Тілль Ліндеманн. На старт, увага, марш - він залазить на стіл і стрибає, стіл розвалюється, офіціанти в шоці..." - розповів Потап.

Після всього, що сталося лідер групи MOZGI віддав сто доларів офіціантові. А Тілль подякував Потапу за людяність.

"Він сказав: "Я вчора був в Москві. І там один репер в ресторані ставився до людей, як до бруду. А ти ставишся по-людськи, ти будеш моїм другом назавжди". З того моменту ми дружимо", - зазначив Олексій.

Потап розповідає про дружбу з німецьким металістом з 42 хвилини інтерв'ю

Раніше ми писали, що Каменських з Потапом розбурхали яскравими образами на Гелловін.

Також нещодавно Настя "поранила" Олексія ножем, а він її вкусив.