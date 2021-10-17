Хто позує краще? Лілія Ребрик зачарувала колоритним осіннім фото

Так, на першому плані на ньому зображена сама Лілія, яка присіла навпочіпки. Вона тримає на руках їх собачку Діксі і з посмішкою дивиться на неї, а тварина нібито позує прямо на камеру. Для прогулянки ведуча вибрала бузковий спортивний костюм, який доповнила білою курткою і чорними кросівками.

А позаду, на тлі красивих жовто-червоних осінніх дерев, стоїть старша дочка Ребрик Діана, забавно висунувши язик. На дівчинці схожий на мамин наряд - спортивний костюм і біла куртка, а також шапка.

"Ану скажіть - хто з цих трьох на фото позує краще за всіх! Голосуємо! P. S. Готова цей конкурс не виграти!" - підписала милий кадр теледіва.

Лілія Ребрик поділилася милим осіннім знімком з дочкою і вихованцем (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Фоловери залишили всім трьом багато теплих слів, проте багато зійшлися на думці, що найкраща модель на фото - Діксі.