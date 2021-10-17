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Хто позує краще? Лілія Ребрик зачарувала колоритним осіннім фото

Автор: Марина Настевич

Популярна телеведуча Лілія Ребрик насолоджується приємними осінніми днями, проводячи їх зі своєю сім'єю - коханим чоловіком і двома дочками. Артистка поділилася атмосферним знімком і поцікавилася у шанувальників, хто з відображених на ньому позує краще.

Колоритне фото було опубліковано в Instagram-акаунті знаменитості.

Так, на першому плані на ньому зображена сама Лілія, яка присіла навпочіпки. Вона тримає на руках їх собачку Діксі і з посмішкою дивиться на неї, а тварина нібито позує прямо на камеру. Для прогулянки ведуча вибрала бузковий спортивний костюм, який доповнила білою курткою і чорними кросівками.

А позаду, на тлі красивих жовто-червоних осінніх дерев, стоїть старша дочка Ребрик Діана, забавно висунувши язик. На дівчинці схожий на мамин наряд - спортивний костюм і біла куртка, а також шапка.

"Ану скажіть - хто з цих трьох на фото позує краще за всіх! Голосуємо! P. S. Готова цей конкурс не виграти!" - підписала милий кадр теледіва.

Лілія Ребрик поділилася милим осіннім знімком з дочкою і вихованцем (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Фоловери залишили всім трьом багато теплих слів, проте багато зійшлися на думці, що найкраща модель на фото - Діксі.

  • Всі, складно вибрати
  • Ви всі такі гарненькі
  • Осіння природа. А ви на тлі осені просто чудові. Хороших Вам вихідних.
  • Всі Прекрасні!!!
  • Діксі ж звичайно, як для обкладинки журналу
  • Звичайно Діксі
  • Діксі природжена модель
  • Всі дівчата гарні
  • Діксі однозначно! Без заперечень .
  • Всі троє....та Діана додає фото загадковості, таке враження, що вони з Діксі вже про щось домовились
  • Всі троє. Але Діксі

Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик показала чесні фото з чоловіком без гламуру і макіяжу і повеселила мережу.

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Лілія Ребрик