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Прекрасна без макіяжу і укладок: Барбара Палвін підкорила мережу натуральною красою

Новость на русском → США, П'ятниця 30 квітня 2021 17:26
Прекрасна без макіяжу і укладок: Барбара Палвін підкорила мережу натуральною красою Барбара Палвін (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)
Автор: Lite

Барбара Палвін - одна з найпопулярніших моделей в світі, яка полюбилася своєю природною красою. Козир дівчини - незвичайний типаж: ідеальні риси обличчя "бейбі фейс" і розкішне, але не ідеальне тіло. Правда, останнім часом Барбара змінила звичного образу, скинувши кілька кілограмів. Але навіть в такому вигляді фоловери не перестають нею захоплюватися.

Кілька годин тому в блозі красуні з'явився новий доказ, що Барбарі не потрібні тонни косметики і спортзал, щоб виглядати на всі сто.

Барбара позує в нижній білизні і абсолютно без макіяжу. Блакитні очі, гладка шкіра, ніжні губи - бездоганні природні риси обличчя дівчини не потребують яскравого макіяжу. На одному зі знімків супермодель постала в чорній футболці і джинсах, які підкреслили її помітно більш струнку фігуру. Тепер Барбара стала класичною моделлю з "ляльковою" зовнішністю.

Прекрасна без макіяжу і укладок: Барбара Палвін підкорила мережу натуральною красоюПрекрасна без макіяжу і укладок: Барбара Палвін підкорила мережу натуральною красоюБарбара Палвін на нових фото (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

І хоча далеко не всі в захваті від таких змін - багато шанувальників любили її за пишне тіло - Палвін зірвала море похвал і компліментів. "Занадто красива", "Ти нереальна!", "Королева", "Краща", - захоплюються фанати.

Нагадаємо, Палвін не так давно показала, навпаки, образ для вечірнього виходу з яскравим макіяжем.

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