Приходила нажахана: Фролова розповіла про страшний булінг, який коштував їй здоров'я

"У мене були розлади психічного, фізичного характеру. Я приходила зі школи в жаху - така забита. Мене не тролив, не буллив тільки ледачий. Я була дуже забитою, закомплексованою дитиною. Ми були дуже бідними, з неповноцінної сім'ї (у мене тато помер, коли мені було 4 роки), я не могла постояти за себе", - згадує телезірка.

У підлітковому віці дівчинка була високою і худою, її обзивали і дражнили не тільки ровесниці, а й страшекласниці. Школярка так нервувала і переживала, що у неї почалися проблеми зі здоров'ям і навіть розлади травного тракту.

В юності Василыса пережила булінг (фото: instagram.com/vasyafrolova)

"Наді мною знущалися старшокласницы-дівчата, дуже грубо і боляче, починаючи років з 12 років. Могли выддубасити, забруднити одяг, викинути портфель за вікно. Вони мене чекали за рогом, не давали пройти", - розповіла про пережите цькування в шкільні роки ведуча.

Переломним моментом став фотосет, організований для майбутньої моделі і ведучої її мамою. Це дало старт її модельній кар'єрі, а з нею прийшла і впевненість у собі. Потім дівчинка перевелася в гімназію, куди вже прийшла в статусі місцевої зірки – вона посіла друге місце в конкурсі "Королева Харкова".

"18 конкурсів краси міжнародних, я навіть не була на випускному в Харкові. Потім Париж і, в підсумку, розважальний телек", - розповіла про зліт кар'єри Василыса.

Василіса розповіла про цькування і знущання в шкільні роки