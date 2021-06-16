Приходила в ужасе: Фролова рассказала о жутком буллинге, который стоил ей здоровья

"У меня были расстройства психического, физического характера. Я приходила из школы в ужасе – такая забитая. Меня не троллил, не буллил только ленивый. Я была очень забитым, закомплексованным ребенком. Мы были очень бедными, из неполноценной семьи (у меня папа умер, когда мне было 4 года), я не могла постоять за себя", - вспоминает телезвезда.

В подростковом возрасте девочка была высокой и худой, ее обзывали и дразнили не только сверстницы, но и страшекласницы. Школьница так нервничала и переживала, что у нее начались проблемы со здоровьем и даже расстройства пищеварительного тракта.

В юности Василиса пережила буллинг (фото: instagram.com/vasyafrolova)

"Надо мной издевались старшекласинцы-девочки, очень грубо и больно, начиная лет с 12 лет. Могли отдубасить, испачкать одежду, выбросить портфель за окно. Они меня поджидали за углом, не давали пройти", - рассказала о пережитой травле в школьные годы ведущая.

Переломным моментом стал фотосет, организованный для будущей модели и ведущей ее мамой. Это дало старт ее модельной карьере, а с ней пришла и уверенность в себе. Затем девочка перевелась в гимназию, куда уже пришла в статусе местной звезды – она заняла второе место в конкурсе "Королева Харькова".

"18 конкурсов красоты международных, я даже не была на выпускном в Харькове. Потом Париж и , в итоге, развлекательный телек", - рассказала о взлете карьеры Василиса.

Василиса рассказала о травле и издевательствах в школьные годы