Приходько здивувала стрімким схудненням після пологів і розкрила свій секрет

"Мені 33 роки, я хвилювалася, що щось піде не так, чи зможу я народити. Я плакала постійно, у мене такий гормональний фон був, дуже сильно переживала. І я приховала це від усіх, від близьких. У мене нікого не було вдома, ніхто до мене не приходив", - розповіла Анастасія.

До слова, під час вагітності співачка ризикнула взяти участь у гіпершоу "Маска" на телеканалі "Україна" і протрималася практично до самого фіналу. Саме тоді шанувальники проекту і помітили, що "Бабка" (саме під цим костюмом ховалася співачка) вагітна. Тоді артистка відповіла ухильно і постаралася приховати своє цікаве положення від громадськості. І навіть після пологів вона якийсь час не поспішала ділитися новиною.

Цікаво, що на момент підписання контракту для участі у масштабному проекті, Настя ще не знала, що чекає малюка.

Анастасія підкорила стрункими формами після третіх пологів

До слова, Настя розсекретила свою поточну вагу і здивувала Катю Осадчу. Так, в пологовий будинок вона їхала з вагою 70 кг, а через два місяці після пологів схудла до 54 кг!

"Я на спеціальній дієті для грудного вигодовування. Я пам'ятаю, які я робила помилки під час грудного вигодовування з другою дитиною, і зараз роблю все по табличці", - зізналася багатодітна мама.